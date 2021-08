Le Red Bull Ring confirme l'ajout d'une chicane en 2022

Le virage 3 du Red Bull Ring déplait beaucoup aux pilotes du MotoGP, surtout après le gros accident vu l'an passé, quand la moto de Franco Morbidelli, victime d'un accrochage avec Johann Zarco, a frôlé Maverick Viñales et Valentino Rossi. Peu d'aménagements ont été faits dans ce virage serré en haut d'une montée, le principal étant l'ajout d'un airfence.

Ce virage redouté par l'ensemble du plateau été le théâtre de plusieurs incidents au cours du week-end du GP de Styrie, avec d'abord le highside de Miguel Oliveira en EL1, dont le Portugais est sorti avec un os fêlé, puis la chute de Dani Pedrosa en course, dont la moto a été percutée par Lorenzo Savadori. Le pilote italien s'est fracturé la malléole droite, ce qui le fera manquer la deuxième course sur le Red Bull Ring, et son Aprilia a pris feu, provoquant un drapeau rouge.

Face aux demandes répétées des pilotes, les dirigeants du circuit ont confirmé qu'une chicane sera ajoutée au niveau de l'actuel virage 2, permettant ainsi aux motos d'arriver à une vitesse plus faible au virage suivant. Le risque à l'entrée de cette courbe devrait ainsi être nettement réduit.

"Les travaux débuteront au mois de novembre et se poursuivront durant l'hiver afin que le Red Bull Ring puisse débuter la saison 2022 avec un nouveau tracé pour les compétitions sur deux roues", annoncent les responsables du circuit de Spielberg. "Quand la chicane prévue sera terminée [...], le Red Bull Ring existera en deux versions. Le nouveau tracé est principalement destiné aux compétitions sur deux roues mais pourra aussi être utilisé pour des événements sur quatre roues."

Le tracé du Red Bull Ring avec la nouvelle chicane

"Pour le MotoGP, cette reconstruction est une innovation spectaculaire. La chicane a le caractère d'un enchaînement de deux virages qui réduira la vitesse des motos. Placée juste devant la tribune Red Bull, elle offrira plus de spectacles et une opportunité de dépassement supplémentaire."

Les dirigeants du tracé ont précisé que le tracé restera inchangé pour la Formule 1, qui n'empruntera pas cette chicane, et les numéros de chaque virage resteront les mêmes quelle que soit la configuration utilisée, cette chicane ayant le nom de "virage 2". Côté MotoGP, le Grand Prix d'Autriche 2022 est pour le moment prévu le week-end du 19 au 21 août, plus tard que les deux épreuves accueillies par Spielberg cette année.