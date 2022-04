Quelles sont les règles pour le remplacement d'un pilote en MotoGP ?

À peine revenu, et voici déjà que Marc Márquez est incertain pour la prochaine manche. Lourdement accidenté pendant le warm-up du Grand Prix d'Indonésie, le pilote espagnol a déclaré dès son vol retour vers l'Espagne un nouvel épisode de diplopie, les troubles de la vision qui l'ont déjà touché cet hiver, et précédemment en 2012, causés par la paralysie d'un nerf optique.

En annonçant le verdict médical, mardi, l'équipe Repsol Honda n'a pas précisé quand son pilote pourrait espérer reprendre la piste, ni même officialisé son forfait pour la prochaine course, néanmoins au vu du caractère très délicat du problème en question, il est attendu que le #93 ne puisse pas faire le déplacement vers l'Argentine la semaine prochaine et possiblement être absent plus d'une course.

En 2012, un premier épisode de diplopie l'avait contraint à être opéré et il avait pu reprendre la piste au bout de cinq mois. Cet hiver, le repos avait suffi à faire disparaître cette vision double qui le gênait et il a retrouvé sa MotoGP un peu plus de trois mois après sa chute. Face au nouveau souci qui le touche à présent, des nouvelles sont attendues la semaine prochaine, l'ophtalmologiste de confiance du pilote ayant indiqué que des examens de contrôle permettront d'évaluer "l'évolution de la blessure et d'estimer la période de convalescence préalable au retour à la compétition".

En attendant ces précisions, Honda a tout de même dû se lancer dans une course contre la montre afin de trouver un remplaçant à Marc Márquez pour le Grand Prix d'Argentine. Le règlement l'y obligera en effet en cas de forfait confirmé.

Quel est le délai pour remplacer un pilote MotoGP ?

Repsol Honda ne pourra pas laisser le stand de Márquez vide au Grand Prix d'Argentine, le week-end prochain. Le règlement détermine en effet une période limite pour nommer un remplaçant à un titulaire blessé et un horaire à ne pas dépasser pour que celui-ci prenne la piste.

"Les équipes doivent fournir tous les efforts raisonnables pour proposer un pilote de remplacement qualifié dans les dix jours suivant le retrait, afin de remplir leurs obligations d'inscription", indique le règlement. "Cependant, la limite pour le remplacement du pilote engagé est de quatre heures après la fin des EL2 dans toutes les catégories, sauf en MotoGP où la limite est de deux heures avant les qualifications."

Pourquoi ce délai de dix jours ? Celui-ci doit à la fois permettre d'avoir un plateau aussi complet que possible, mais aussi limiter les contraintes pesant sur les équipes dans le cas de Grands Prix s'enchaînant sans pause. Ainsi, si un pilote se blesse en Argentine, par exemple, son équipe n'aura pas d'obligation de lui trouver un remplaçant pour le Grand Prix des Amériques, qui se tiendra une semaine plus tard seulement. En revanche, si la blessure intervient lors d'une épreuve suivie par une semaine de pause, alors l'équipe est tenue de présenter un remplaçant lors de la reprise de la compétition puisque dix jours se seront alors écoulés ; c'est ici le cas de Repsol Honda.

Qui pour remplacer Marc Márquez ?

Soumis à l'approbation d'un comité de sélection, les pilotes remplaçants doivent répondre à certains standards et correspondre à certains critères, somme toute limités. Là aussi, le règlement donne un cadre : "Un pilote remplaçant ne peut pas être un pilote actuellement sous contrat dans le championnat, sauf en cas d'approbation par la Commission Grand Prix, et ce afin d'éviter qu'un tel remplacement soit motivé par des raisons autres que sportives ou médicales (contournement des règles d'attribution des moteurs, etc). En cas d'approbation, l'équipe de laquelle provient le pilote remplaçant doit remplir ses obligations d'engagement en cours."

Dans la plupart des cas, les équipes font appel aux pilotes essayeurs des constructeurs ou à des pilotes également liés à leur groupe dans un autre championnat, tel le WorldSBK. Dans le cas du HRC, c'est Stefan Bradl qui a souvent joué le rôle d'intérimaire ces dernières années, et notamment lors des absences de Marc Márquez. Il est tout à fait probable qu'il soit à nouveau appelé en renfort lors du Grand Prix d'Argentine, la semaine prochaine.

Blessé au bras en juillet 2020, puis victime d'un épisode de diplopie fin 2021, Marc Márquez n'a pris le départ que de 15 courses sur les 34 qui ont eu lieu depuis son dernier titre en date, fêté en 2019. Sur cette même période, Stefan Bradl a quant à lui disputé 16 Grands Prix.

