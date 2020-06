Remplacer Espargaró ? KTM ne discute qu'avec des pilotes en activité

Il y a encore quelques semaines, tout se présentait à la perfection. KTM abordait la saison avec une machine qui n'a pas fait démentir cet hiver sa courbe constante de progression, son pilote de pointe visait désormais le top 6 et la possibilité de coups d'éclat, et dans les bureaux on se préparait à miser sur la continuité en prolongeant les quatre pilotes actuellement engagés en MotoGP pour la saison prochaine tout en laissant éclore la pépite Jorge Martín en Moto2. Un plan solide, rassurant, tourné vers l'avenir.

Et puis patatras. En quelques jours, Pol Espargaró et Jorge Martín se sont laissé séduire par la concurrence, se liant respectivement à Honda et Ducati. Le plan A de Mattighofen a pris du plomb dans l'aile et KTM se voit désormais contraint d'envisager d’autres options.

Si, par le passé, le constructeur autrichien a cessé de faire appel à Bradley Smith et Johann Zarco en essais privés lorsque leur départ a été acté, cette fois Mike Leitner assure que Pol Espargaró sera toujours aux affaires lors du test du 23 et du 24 juin, à Misano. "Oui, bien sûr, pourquoi Pol ne ferait-il pas ce test ? Son départ est-il si définitif ? Pour nous, ce n'est pas encore certain à 100%", indique le directeur de l'équipe à Speedweek. Et d'ajouter : "Il est certain que Pol sera au prochain test. Nous avons encore toute une saison devant nous et nous voulons réussir quelque chose. Nous avons des pilotes qui nourrissent des objectifs ambitieux."

Pour autant, Mike Leitner ne cache pas que la donne a changé et, bien qu'il ne soit pas prêt à confirmer ce départ, il l'envisage au point de pouvoir évoquer le recrutement d'un nouveau pilote. "Nous savons que la séparation entre Pol et KTM pourraient se produire, c'est sûr. Et c'est pourquoi nous allons voir quels scénarios sont possibles", souligne-t-il.

Danilo Petrucci pourrait offrir à KTM un retournement parfait dans son scénario, lui qui n'a pas caché apprécier l'idée de rejoindre la marque autrichienne alors qu'il a perdu son guidon chez Ducati. Interrogé directement sur l'intérêt que KTM pourrait porter au pilote italien, le responsable de l'équipe commencer par botter en touche : "J'espère toujours que la situation avec Pol sera différente de ce que tout le monde pense actuellement. Et si jamais ce n'est pas le cas, nous discutons déjà actuellement avec quelques pilotes…" Et il ajoute : "Si vous voulez que je compare Petrucci et Pol Espargaró, ma réponse est : j'apprécie chaque pilote MotoGP qui se trouve dans le top 15. Nombreux sont les pilotes qui peuvent y réaliser quelque chose."

Une chose est certaine, le départ de Pol Espargaró pourrait affaiblir le contingent de KTM, qui aligne en 2020 deux rookies (Brad Binder et Iker Lecuona) et un pilote ne disposant que d'une saison d'expérience dans la catégorie reine (Miguel Oliveira), sauf si un pilote disposant d'un plus gros bagage est recruté. À l'heure de passer en revue les habitués des avant-postes susceptibles de prendre les rênes du programme, le nom de Dani Pedrosa resurgit inévitablement.

Mike Leitner, qui fut également son ingénieur chez Repsol, se veut toutefois très prudent quant aux possibilités de voir l'Espagnol sortir de sa retraite. "Il faut le demander à Dani, je ne peux pas entrer dans sa tête. KTM fera attention à ne pas forcer un pilote à courir en MotoGP", indique-t-il, avant de poursuivre : "Je ne pense pas qu'il convienne pour ce rôle. Il nous faut l'accepter. C'est pourquoi nous cherchons à former nos deux équipes pour 2021 avec des pilotes en activité et à leur parler."