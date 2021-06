Remy Gardner rejoindra Tech3 et le MotoGP en 2022

Remy Gardner fera l'an prochain ses débuts en MotoGP ! Actuel leader du championnat Moto2 et vainqueur de la dernière manche en date au Mugello, l'Australien rejoindra Tech3 en 2022 et pilotera l'une des deux KTM de l'équipe française.

Âgé de 23 ans, fils du Champion du monde 500cc 1987 Wayne Gardner, il a fait ses débuts en Grand Prix en 2014 et a signé son premier podium Moto2 en 2019, dont il est ensuite devenu l'un des pilotes les plus en vue. Il a d'ailleurs déjà couru deux années pour Tech3 dans cette catégorie. Aujourd'hui, Gardner est le premier pilote confirmé par l'équipe d'Hervé Poncharal pour la saison prochaine, tandis que KTM a annoncé mardi la prolongation jusqu'en 2024 de Brad Binder dans son équipe d'usine mais n'a pas activé l'option figurant dans le contrat de Danilo Petrucci, actuellement aligné chez Tech3 aux côtés d'Iker Lecuona.

"C'est un véritable plaisir pour nous d'amener Remy en MotoGP la saison prochaine, car nous connaissions sa rapidité et ses capacités en Moto2, et il a confirmé ce potentiel", explique Pit Beirer, directeur de KTM Motorsport. "Nous pensons qu'il y a beaucoup plus à venir et c'est important qu'il dispose de cette opportunité de continuer à grandir. Remy est un véritable compétiteur. Il est super déterminé et n'abandonne jamais. C'est passionnant de le voir et nous avons hâte de l'observer dans son travail lors de cette prochaine étape. Une nouvelle fois, nous montrons que la KTM GP Academy peut donner la bonne opportunité aux pilotes qui veulent tracer leur chemin."

Le pilote australien se montre "extrêmement heureux" de décrocher une telle opportunité. "C'est un rêve qui devient réalité pour moi et pour lequel nous avons travaillé jusqu'à présent", souligne-t-il. "C'est une chance incroyable pour moi et j'ai hâte de piloter la moto. Je veux remercier KTM de croire en moi. Dans l'immédiat, nous devons nous concentrer sur le fait de bien terminer 2021. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui m'ont soutenu pour atteindre le MotoGP. Nous ne faisons que commencer."

Deux des quatre pilotes KTM pour 2022 sont donc connus, tandis que Miguel Oliveira reste pressenti pour poursuivre l'aventure dans l'équipe officielle aux côtés de Binder. Raúl Fernández, actuel coéquipier de Gardner et deuxième du championnat Moto2, pourrait le rejoindre chez Tech3.

Pour Hervé Poncharal, patron de la structure française, cette annonce ouvre un nouveau chapitre avec un timing idéal. "Nous sommes très fiers, heureux et confiants d'accueillir Remy", assure-t-il. "Nous pensons qu'il sera un atout solide pour le line-up KTM en MotoGP et je pense que le fait d'avoir pris cette décision maintenant aidera Remy à se concentrer à 100% sur son Championnat du monde Moto2 et nous aidera nous aussi, l'équipe Tech3 KTM Factory Racing, à nous concentrer sur notre saison 2021."

Le plateau MotoGP 2022