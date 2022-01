La réorganisation KTM ou la fin d'une direction trop technique

La fin de saison 2021 a rimé avec réorganisation pour KTM. À l'issue de ses cinq premières années en MotoGP, le constructeur autrichien a souhaité du changement et c'est celui qui était peut-être le membre le plus emblématique de son équipe dirigeante qui a en a fait les frais. Mike Leitner, technicien réputé, a porté le programme de la RC16 depuis ses débuts et en a accompagné chaque étape, pourtant il quitte son poste pour un rôle de consultant, qui va désormais l'éloigner du quotidien.

Si ce changement a été décrit comme une réorganisation et non une mise à pied, le fait est que le départ de Mike Leitner s'accompagne de l'arrivée de Francesco Guidotti à un poste de team manager. Les deux hommes ont des profils bien différents et c'est précisément en décrivant la gestion interne attendue de la part de l'Italien que Pit Beirer laisse transparaître le constat ayant conduit au départ de Mike Leitner.

"Avant toute chose, je crois qu'il profite d'une sorte de pause pour le moment, car il s'est mis sous pression", explique le patron de KTM Motorsport. "Ces 30 dernières années, il a tout le temps essayé de gagner des courses quelque part, pour quelqu'un. Notre projet était vraiment assez exigeant et il a été bien plus qu'un team manager. Et puis il a subi de la pression et des critiques pour des choses qui n'étaient pas forcément le travail du team manager. Il était donc trop profondément impliqué dans tout."

"Nous devons chaque année analyser où nous nous situons, comment nous pourrions faire grimper le projet, et c'était la seule façon d'aller aussi loin et assez vite. Nous avons terminé sixièmes du championnat l'année dernière et le projet compte cinq victoires. Ce que nous avons réalisé est dingue, mais nous avons commencé à commettre les mêmes erreurs aux mêmes moments, nous ne faisons pas les pas en avant logiques et nous commençons à patiner un peu. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé à regarder un peu quelles pourraient être les prochaines avancées logiques."

"Cette décision, nous l'avons prise peut-être deux mois avant la fin de la saison, avec Mike, celle d'avoir un team manager vraiment en soutien sur le circuit. Mais il n'était pas certain de vouloir être cette personne, avec tous les voyages et tout ce qui se passe. Ce n'est plus aussi simple d'être sur toutes les courses. Son rôle est d'être consultant, car il connaît le projet mieux que personne, il connaît mieux la moto, il connaît les techniciens, et il sera la personne qui me donnera des conseils quant à ce qu'il faut faire, aux progrès que nous accomplissons. C'est tout. Mais il est clairement en dehors de la nouvelle [gestion] des courses."

Francesco Guidotti et Pit Beirer, directeur sportif de KTM

Affirmant vouloir un certain changement dans le projet KTM avec ce changement à la tête de l'équipe, Pit Beirer voit en Francesco Guidotti la personne appropriée pour gérer les pilotes sans se perdre dans une vision trop technique.

"Il va devoir vraiment prendre soin de la puissance humaine de l'équipe, et s'assurer qu'on ne fait qu'un sur le circuit et qu'on n'est pas bloqué par le top management de l'équipe sur les décisions techniques le vendredi ou le samedi soir. Il faut que le team manager soit auprès des pilotes", affirme-t-il.

"Nous voulons vraiment faire attention aux pilotes, à leurs besoins, et les gérer. J'attends de la part de Francesco ce que la plupart des autres team managers font dans le paddock MotoGP, car il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut être, certes, un leader pour l'équipe, mais aussi une sorte de butée et une incarnation, avec les partenaires qui sont impliqués et le fait que nous ayons deux équipes."

"Mais, clairement, la priorité est d'avoir des pilotes heureux. Pas en disant 'oui, oui, tout va bien, on n'a aucun problème'. Nous voulons être toujours super honnêtes et ces discussions techniques ne vont pas cesser, mais on ne devrait pas avoir le chef mécanicien, le meilleur technicien et le directeur d'équipe qui parlent de la moto alors que le pilote a besoin d'aide. Il s'agit de gérer le team, alors qu'avant nous gérions beaucoup de choses sur la moto et nous faisions trop d'essais. Francesco n'est clairement pas là pour être notre principal technicien, il est là pour s'occuper de toute notre équipe sur le circuit."

L'impact indirect de la perte des concessions

Si Mike Leitner a mené une gestion d'équipe trop technique, la perte des concessions règlementaires n'est pas étrangère à la dérive constatée en 2021. Les trois premières victoires de KTM en 2020 ont en effet mis le constructeur sur un pied d'égalité avec la plupart de ses adversaires (à l'exception d'Aprilia) et l'ont notamment privé de sa liberté d'essais privés. En conséquence, et alors que la RC16 a entamé la saison avec quelques difficultés, beaucoup de tests ont été réalisés dans le cadre des Grands Prix.

"Je pense que nous n'avions pas d'autre possibilité. Si de nouvelles pièces sont prêtes, qu'on attend et que le test team est ailleurs, et si l'on pense qu'il y a une chance d'améliorer la moto, alors on l'apporte sur le circuit et c'est cette prétendue erreur", souligne Pit Beirer en clarifiant ses propos précédents. "Nous sommes désormais à un niveau où les motos et les pilotes sont tellement bons et proches les uns les autres que nous devons laisser aux pilotes le temps de grandir en piste pendant le week-end."

"Dès le vendredi matin, travailler sur les réglages pour la course, travailler sur les chronos, et non pas devoir nous fournir des informations quant au fait que le châssis A serait meilleur que le châssis B, avant d'entamer la séance suivante pour trouver possiblement les bons réglages pour la fourche tout en pensant toujours à ce châssis. Nous avons apporté trop de tout cela sur les courses et cela a rendu la vie de nos pilotes plus difficile qu'ailleurs et nous devons en sortir. J'appellerais donc ça de l'apprentissage et de l'amélioration, pas juste des erreurs."

