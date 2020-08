Le report de l'appel de Iannone ne change rien pour Crutchlow

Cal Crutchlow assure que le report au mois d'octobre du jugement de l'appel déposé par Andrea Iannone auprès du Tribunal arbitral du sport ne changeait rien à sa propre situation, alors qu'il fait partie des meilleures options d'Aprilia pour éventuellement remplacer le pilote italien en 2021.

Suspendu jusqu'en juin 2021, Iannone a déposé le dernier recours possible auprès du TAS afin de faire annuler sa sanction, alors que le jugement porté par la Cour disciplinaire internationale de la Fédération internationale de motocyclisme a estimé pertinente la thèse d'une contamination alimentaire et involontaire du pilote aux stéroïdes. Seulement, l'Agence mondiale antidopage a elle aussi interjeté appel, dans le but au contraire d'alourdir la peine pour la porter à quatre ans de suspension.

Massimo Rivola, administrateur délégué d'Aprilia Racing, a dévoilé jeudi que l'AMA avait obtenu un report au 15 octobre de l'audience décisive pour son pilote. Aprilia ayant toujours fermement défendu Iannone, l'équipe souhaite attendre de connaître son sort avant de compléter son line-up, son remplacement n'étant envisagé que s'il venait à être indisponible.

Plusieurs noms ont toutefois circulé ces dernières semaines alors que l'échiquier MotoGP n'a plus que quelques places à pourvoir pour 2021. Cal Crutchlow a notamment estimé qu'Aprilia était "un projet intéressant", qu'il lui plairait de rejoindre, sachant que son départ du clan Honda est d'ores et déjà acté.

Vendredi, après la première journée du Grand Prix d'Autriche, lorsqu'il lui a été demandé si ce report pouvait être un obstacle à ses propres négociations avec le constructeur italien, Crutchlow a répondu : "Non, cela ne me met pas du tout de bâton dans les roues. J'ai toujours su que ça pourrait être repoussé, donc aucun souci."

Également cité pour un transfert en WorldSBK avec Honda, Crutchlow a déjà fait savoir qu'il n'était "pas intéressé" par un retour en dérivées de la série en 2021. Après les premiers essais du Grand Prix d'Espagne, il y a un mois, il avait cité l'option d'Aprilia, mais aussi celle de Ducati où un guidon reste à pourvoir, comme pouvant toutes deux l'intéresser. "Espérons que l'une de ces deux opportunités deviendra disponible à court terme", avait-il alors déclaré. La semaine dernière, à Brno, il n'avait toutefois pas de nouvelles à fournir quant à son avenir : "Pour le moment je n'ai rien décidé. Rien n'a changé depuis la dernière fois où j'ai couru."