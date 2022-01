Repsol Honda annonce la date de présentation de sa moto 2022

Si Gresini ouvrira le bal des présentations MotoGP 2022 dès ce week-end, il faudra prendre son mal en patience pour découvrir la Honda RC213V de Repsol Honda Team. Ce n'est que le 8 février prochain que l'écurie lèvera le voile sur sa moto 2022, lors d'un événement en ligne, en compagnie des pilotes Marc Márquez et Pol Espargaró.

Il s'agira de la onzième saison de Grands Prix pour la RC213V, qui continue à évoluer depuis son arrivée sur la grille de départ en 2012. L'an passé, elle n'a remporté que trois victoires, toutes aux mains de Márquez, malgré la blessure qui gênait ce dernier au bras droit.

Honda a commencé à tester son prototype 2022 dès la fin d'année dernière, et les retours étaient plutôt positifs. "La nouvelle moto est bonne, mais il y a encore beaucoup à faire", expliquait Pol Espargaró en novembre dernier. "J'ai le sentiment que le potentiel est bon. On a plus de grip arrière, ce qui est déjà quelque chose de génial. Je peux plus commencer à piloter de la manière que j'aime, avec le frein arrière, ce qui est super important pour moi et quelque chose que je commençais à faire de moins en moins au fil de cette année, et c'est l'une des caractéristiques de mon style de pilotage. C'est super. La moto est bonne. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup à faire progresser, mais c'est un bon début."

"On a pas mal progressé sur l'aérodynamique. C'est un super grand changement par rapport à l'an dernier. La connaissance que j'ai de cette année aide beaucoup", avait conclu le Catalan.

La machine, également confiée aux deux pilotes du team LCR, ne sera toutefois certainement pas dévoilée dans sa version finale en ce 8 février, puisqu'une dernière séance d'essais de pré-saison aura lieu dans la foulée, en Indonésie, servant à valider les derniers choix avant le coup d'envoi du championnat.

Ce qui intéressera tout particulièrement, en revanche, c'est la situation de Marc Márquez. Accidenté le 30 octobre à l'entraînement, le champion espagnol souffre de diplopie, des troubles de la vision qui avaient déjà lourdement impacté son passage en Moto2 il y a dix ans. Au repos depuis sa chute, il ne participe pas cette semaine aux engagements médiatiques des autres pilotes Honda et on ignore pour le moment s'il sera bien de retour en piste le 5 février pour les premiers tests officiels sur lesquels sa présence serait requise. Il a déjà manqué les premiers essais de l'intersaison, en novembre dernier, et n'a pu prendre part à l'important travail qui y était mené dans l'optique du développement.

Calendrier des présentations MotoGP

Équipe Date Lieu Gresini Racing MotoGP 15 janvier, 11h Faenza WithU Yamaha RNF MotoGP Team 24 janvier Vérone Pramac Racing 2 février Monster Energy Yamaha MotoGP 4 février Sepang Team Suzuki Ecstar 4 février Sepang Repsol Honda Team 8 février En ligne Ducati Lenovo Team ? Red Bull KTM Factory Racing ? Aprilia Racing ? LCR Honda ? Tech3 KTM Factory Racing ? VR46 Racing Team ?