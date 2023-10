Un retard "incroyable" sur Martín : Bagnaia encore sous pression

Bis repetita ! Pecco Bagnaia est à nouveau contraint de passer par la Q1 au Grand Prix d'Australie, après avoir manqué le top 10 du premier jour d'essais, exactement comme il l'a fait la semaine dernière en Indonésie. Et le problème invoqué par le pilote Ducati est récurrent, ce qui semple le laisser de plus en plus perplexe.

Le leader du championnat n'a pourtant pas le sentiment d'avoir fait une mauvaise journée, puisqu'il s'est senti performant lorsque son travail était orienté vers les courses. Mais au moment de passer le pneu tendre destiné à aller chercher un chrono, il n'était pas au rendez-vous. Agacé par les pilotes au ralenti, il est surtout 11e à l'issue de cette journée et devra passer par la première partie des qualifications et tenter d'y inscrire l'un des deux meilleurs temps pour espérer aller en Q2 et se positionner sur l'une des quatre premières lignes de la grille de départ.

"On a commencé la séance avec le pneu arrière medium pour essayer de faire plus de tours avec, et mes sensations ont été très bonnes", explique-t-il. "Je me sentais bien, mon rythme était un des meilleurs avec cette spec. Mais dès qu'on a monté le pneu arrière tendre pour le time attack, j'ai commencé à avoir des problèmes. La meilleure stratégie aurait peut-être été de commencer avec le tendre, comme plus ou moins tous les autres pilotes, pour analyser sa réaction."

"La stratégie [qu'on a choisie] était peut-être la meilleure pour la course, mais j'ai beaucoup de mal à l'accélération et à l'entrée dans les virages rapides. Ma moto est trop agressive, très nerveuse. Par exemple, entre le dernier virage et la ligne droite d'arrivée, je perds deux dixièmes sur Martín, ce qui est incroyable. Je manque de traction sur toute la piste. Voilà le souci qu'on a eu, mais comme à Mandalika, mes sensations avec la moto ne sont pas si mauvaises, alors c'est étrange."

"C'est étrange parce qu'on est passés d'un circuit à un autre, avec plus ou moins les mêmes réglages, et pour moi ça ne fonctionne pas. Ça n'est pas la première fois, et ça ne l'était pas non à Mandalika. Ça a été comme ça plus ou moins tout au long de la saison : on a des difficultés le vendredi, le samedi c'est mieux et le dimanche on est les plus rapides. Là, on a un jour de moins pour être les plus rapides", observe l'Italien, qui devra avoir résolu l'équation avant samedi 15h10, heure de départ de la course principale.

Celle-ci a en effet été avancée à cause des prévisions météo. Cela signifie que le paddock s'apprête à vivre une journée de samedi particulièrement intense avec les derniers essais libres, suivis quelques minutes plus tard par les qualifications, puis le départ des 27 tours de course.

Bien que favorable à ce changement de programme, le pilote Ducati sait que sa position actuelle ajoute encore un peu de pression sur ses épaules dans ce contexte : "Compte tenu de la météo que j'ai vue pour dimanche, c'est clairement mieux [de faire comme ça]. À mon avis, dimanche on aura même du mal à ouvrir le garage ! On annonce 15°C et je ne sais pas combien de km/h de vent, donc c'est clairement mieux. On a travaillé plus que les autres pour la course longue, mais ça va être dur. Demain on va avoir une matinée compliquée, ça va être une journée très difficile."

"Normalement, je préfère la course longue. J'adore courir, contrôler, et on est très bons là-dedans. Mais aujourd'hui, c'était assez difficile de rester constant avec les pneus. Que ce soit le soft ou le medium, le pneu arrière se détruisait. Mais en 2019, je suis parti 15e et j'ai terminé quatrième, et je pense que je suis un peu meilleur qu'en 2019", sourit celui qui n'était alors qu'un rookie.

Martín imperturbable et "prêt pour la course"

Jorge Martín, qui figure au quatrième rang ce soir, n'est aucunement impressionné par les ressources dont pense disposer son adversaire. "Je serai prêt pour la course demain. J'ai un rythme encore plus rapide que l'an dernier, alors je suis prêt", assure le pilote Pramac, bien décidé à se rattraper après sa bévue de dimanche.

Jorge Martín n'a eu aucun souci à se qualifier pour la Q2.

Et à l'heure de décrypter sa journée, lui aussi est persuadé d'avoir d'ores et déjà trouvé le rythme qui lui permettra de jouer les premiers rôles à l'extinction des feux : "Je me suis senti super fort aujourd'hui. J'ai immédiatement été compétitif ce matin. Bien sûr, j'ai mis un pneu tendre, mais j'étais déjà le plus rapide avec le medium usé. J'ai continué cet après-midi avec ces pneus et j'étais super compétitif avec le tendre à l'arrière. Ensuite j'ai mis un autre medium usé et j'ai été encore plus rapide."

"Ce sera donc difficile de choisir quel pneu arrière mettre, car j'ai fait beaucoup de tours avec. Avec le pneu avant, j'en suis même arrivé à 27 tours et je roulais encore en 1'29, donc je pense que j'ai été super fort. Pendant le time attack, j'ai été d'emblée compétitif, puis dans mon deuxième run il y avait un peu de trafic et de bordel, mais j'étais encore lancé pour faire le record alors j'espère que demain on va pouvoir y arriver. Il sera super important de partir devant", rappelle-t-il, se sachant, à ce stade, avantagé sur ce point.

"Quand on a connu un week-end difficile, ce qu'on veut c'est être immédiatement rapide sur la piste suivante et on l'a été alors je suis content", ajoute Martín, qui a encore cinq Grands Prix pour rattraper ses 18 points de retard sur Bagnaia et espérer reprendre la tête définitivement. "J'étais confiant de pouvoir être rapide. Je crois que j'ai encore un peu de mal pour dépasser. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu de mal dans les virages 4 et 10, mais j'espère pouvoir améliorer ces points faibles demain."

