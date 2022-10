Rins s'attendait à mieux après sa victoire en Australie

Après avoir connu un solide début de saison avec notamment deux podiums et deux tops 5 qui lui avaient valu de mener le championnat à égalité de points avec Fabio Quartararo au soir du GP du Portugal, Álex Rins a ensuite enchaîné les déconvenues. De l'annonce du retrait de Suzuki en fin de saison a découlé une succession de quatre résultats sans points, entre une 19e place et trois chutes consécutives, puis un enchaînement de tops 10 sans qu'il soit en mesure de se battre aux avant-postes.

Forcément, sa victoire au Grand Prix d'Australie il y a moins de dix jours lui avait fait nourrir de grands espoirs pour la Malaisie, le week-end dernier. L'émotion avait laissé place à la compétitivité, et l'Espagnol a évolué aux avant-postes tout au long des séances d'essais, avant de se qualifier en deuxième ligne, chose suffisamment rare pour être soulignée ! Il s'agissait en effet d'une première cette année, les qualifications étant la bête noire des pilotes Suzuki.

Mais pour autant, Rins se montrait prudent, constatant que son écart avec le premier ne s'était pas réellement amélioré. "Je suis satisfait mais pas complètement car on est à nouveau à 0"7 du premier. On montre qu'on pousse la Suzuki à la limite en qualifications", relevait-il alors sans réel enthousiasme. Néanmoins rassuré par son rythme, il estimait pouvoir jouer le podium, voire plus selon les objectifs personnels de ses adversaires. "C'est un peu le chaos car il y a Martín en pole position et il va évidemment se battre car il veut montrer qu'il méritait la place officielle [chez Ducati]. Il y a Bastianini qui se bat toujours avec Martín. Ensuite il y a les [VR46] qui vont sûrement aider Pecco [Bagnaia] donc on verra ce qu'on sera en mesure de faire."

Finalement, la course s'est révélée plus compliquée que prévu pour Rins, qui n'a tout d'abord pas réalisé un départ comme ceux qu'on lui connaît. Passé de la cinquième à la huitième place dans le premier tour, il y est resté jusqu'à la mi-course où il a été en mesure de remonter jusqu'à la sixième place, en bénéficiant également de la chute de Martín en tête ainsi que des soucis de syndrome des loges de Joan Mir, qui a dégringolé au classement en fin de course.

Álex Rins, devant Marc Márquez, Joan Mir et Brad Binder au GP de Malaisie.

À l'arrivée, c'est un nouveau top 5 pour Rins, pourtant déçu de sa performance. "La course a été bonne mais on a eu beaucoup de mal. Déjà, je n'ai pas pu enclencher l'embrayage à 100% pour prendre un bon départ, ensuite j'ai été bloqué dans le deuxième virage mais quoi qu'il en soit, quand j'étais derrière les autres j'avais beaucoup de mal. Je ne trouvais pas cette traction qui permet de sortir rapidement des virages", a-t-il expliqué.

"Ça a été une course un peu bizarre, je ne me suis pas senti à l'aise de toute la course. Je crois que les conditions de piste étaient un peu différentes des autres jours, c'est pour ça qu'on avait ce manque d'adhérence à l'arrière mais aussi devant. C'était difficile d'arrêter la moto et de réduire la vitesse. Mais bon, on a terminé cinquièmes. Après avoir gagné, ça ne nous semble pas être un bon résultat mais un top 5 en reste un."

Place maintenant à la dernière course, à Valence, qui sonnera le clap de fin de l'histoire de Suzuki en MotoGP et qui sera forcément très particulière. "Je crois que ça sera plus une course d'émotion qu'autre chose. Ça sera émouvant, j'essayerai de rester concentré durant toute la course, durant tout le week-end surtout, mais ça sera bien."