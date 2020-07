Rins : décision dimanche pour sa participation à la course

Álex Rins a été victime de deux chutes pendant les qualifications du Grand Prix d'Espagne. Si la première avait été mineure et ne l'avait pas empêché de passer de la Q1 à la Q2 avec le meilleur temps en poche, la seconde en revanche l'a envoyé à l'hôpital.

En partant à la faute dans le rapide virage 11 dans le money time des qualifications, le pilote Suzuki a été touché à l'épaule droite. Une blessure particulièrement douloureuse, comme l'explique le docteur Xavier Mir auprès du site officiel du MotoGP : "Quand Álex est arrivé au centre médical, il avait vraiment très mal, si bien que nous avons dû pratiquer une anesthésie afin de réduire la douleur de l'épaule et éviter qu'elle n'augmente encore plus."

Les examens pratiqués sur le circuit, puis à l'hôpital, permettent ce soir d'y voir plus clair sur les blessures de Rins. "Álex a été victime d'un traumatisme important, car il s'est fait une luxation de l'épaule droite, doublée d'une petite fracture de la tête de l'humérus", explique notamment le Dr Mir. Le pilote est par ailleurs touché aux muscles et aux ligaments de l'épaule, mais aucune rupture ligamentaire n'a été mise en évidence par l'IRM qu'il a passée. Cet examen s'avérait crucial afin de déterminer le degré de gravité d'une blessure de ligaments pouvant avoir d'importantes conséquences sur la durée.

Logiquement déclaré inapte après son passage par le centre médical, le pilote espagnol doit désormais observer une nuit de repos. "Sa participation au Grand Prix est incertaine. Les médecins évalueront son état demain et prendront une décision", indique Suzuki, bien que la version officielle de la grille de départ ait désormais été mise à jour, sans Rins qui devait occuper la neuvième position.

S'il devait être absent dimanche, pour la première course de la saison, Rins pourrait faire son retour la semaine prochaine, compte tenu du fait que les ligaments sont moins touchés que cela a pu être craint initialement. "Cela dépend de l'IRM", assurait le Dr Mir tout à l'heure, "mais nous ferons tout notre possible pour qu'il soit en condition de courir le week-end prochain."

Rins a voulu "éviter les barrières"

Apportant plus de clarté lui-même sur la manière dont il a vécu les événements, Rins admet ne pas être parvenu à rattraper son train avant à la perte de celui-ci.

"J'entrais dans la dernière partie du tour quand soudain, j'ai perdu l'avant dans le Virage 11", décrit-il. "J'ai tenté de reprendre la moto mais n'ai pas pu et suis entré dans le bac à gravier à haute vitesse et ai décidé de lâcher la moto pour éviter d'arriver dans les barrières.

Malheureusement, j'ai subi une blessure et ai ressenti beaucoup de douleur. J'ai été transféré à la Clinique Mobile puis à l'hôpital où ils ont confirmé qu'il y avait une blessure, mais nous ne savons toujours pas si je pourrai courir demain. Maintenant, je veux juste me reposer et essayer de récupérer autant que possible, puis demain matin, les médecins feront l'évaluation finale."