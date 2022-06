Rins déclaré apte à rouler en Allemagne par son médecin

Álex Rins va tenter de rouler ce week-end au Grand Prix d'Allemagne. C'est ce qu'a annoncé le team Suzuki après que le pilote ait vu à Barcelone le docteur Xavier Mir, et que ce dernier lui ait donné le feu vert.

"Il est venu me voir mercredi matin avant de partir en Allemagne afin d'évaluer l'état de son poignet. Nous avons effectué des tests et il semble que la fracture aille bien, mais elle n'est pas encore cicatrisée. Álex veut essayer de rouler mais il aura peut-être besoin d'antidouleurs et de physiothérapie ces jours-ci", a expliqué le médecin.

Emporté par Takaaki Nakagami dans une chute dans le premier virage du GP de Catalogne qui a fait beaucoup réagir, il est le seul à être reparti avec une fracture. Pecco Bagnaia, également victime collatérale, en est ressorti indemne, tandis que le Japonais en a été quitte pour une commotion cérébrale et d'une journée d'observation à l'hôpital. Remis depuis, il devra malgré tout passer lui aussi un examen médical jeudi et obtenir la validation d'Ángel Charte, le directeur médical du MotoGP, afin de pouvoir prendre part au Grand Prix.

Incertain pour l'Allemagne, Rins souhaitait faire son maximum pour être en mesure d'y rouler, et devrait y parvenir s'il obtient lui aussi l'autorisation du docteur Charte et de l'équipe médicale. Néanmoins, même s'il peut entrer en piste vendredi, son week-end s'annonce d'ores et déjà compliqué. Pas de quoi affoler le pilote espagnol, qui a affiché sa motivation.

"Je travaille très dur depuis la semaine dernière pour essayer de rééduquer mon poignet autant que possible. En suivant les conseils des experts médicaux, j'ai réalisé un programme de récupération et j'ai essayé de gagner en mobilité et de réduire la douleur. J'espère arriver dans de bonnes conditions en Allemagne. J'aurai le contrôle médical final avec les médecins du MotoGP au circuit et ils me diront si je suis apte à rouler ou non... Et si je le suis, je vais foncer !" a-t-il déclaré.

Le Grand Prix d'Allemagne est d'autant plus important pour l'équipe Suzuki, qui devrait y amener un nouveau carénage dans le but de résoudre certains soucis rencontrés par la GSX-RR depuis le début de la saison.