2019 a fait vibrer les pilotes Suzuki, 2020 doit être meilleure encore

Depuis la reprise de son programme MotoGP en 2015, Suzuki a gravi les échelons avec avidité, raflant déjà d'importants succès puisque trois victoires ont été célébrées et un total de 16 podiums obtenus par les pilotes qui se sont succédé au sein de l'équipe. Le line-up jeune et 100% espagnol de la saison dernière est toujours en service cette année, et les ambitions nourries par Álex Rins et Joan Mir sont bien entendu de continuer à progresser et de faire toujours mieux. "Les pilotes sont prêts et excités, aussi je crois que nous avons fixé notre objectif : améliorer encore et encore la performance de l'équipe avec les deux pilotes", annonce Davide Brivio.

Lire aussi : Une nouvelle livrée Suzuki entre histoire et avenir

Celui sur qui reposent les plus grandes ambitions au sein de l'équipe, c'est Álex Rins, victorieux à deux reprises l'année dernière. Bien que classé à une très belle quatrième place au championnat, sa saison avait été quelque peu irrégulière et il lui faut à présent capitaliser sur ses trois ans d'expérience en MotoGP pour se stabiliser parmi les leaders de la catégorie.

"La saison dernière m'a fait vivre l'une des sensations les plus excitantes sur terre, qui a été de gagner ma première course MotoGP. C'était un rêve qui devenait réalité et ma deuxième victoire a aussi été géniale. Je vais commencer la saison 2020 avec en moi ces émotions, ainsi que la conscience des progrès que nous avons accomplis. L'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises est comment mieux gérer une course, surtout quand je suis en tête ou en bagarre", déclare le pilote espagnol.

"Je vais porter la livrée spéciale pour les 60 ans de course et cela me rend fier", se félicite Rins. "L'une des meilleures choses qu'il y ait dans le fait d'être avec Suzuki c'est que je ressens vraiment une ambiance familiale. Je ne sais pas si c'était comme cela également par le passé mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui appartient à l'ADN de Suzuki, tout comme le fait d'avoir constamment envie de gagner, et je pense que cela fait vraiment la différence. Maintenant, en 2020, nous devons rester concentrés et obtenir de bons résultats, plus de podiums certainement et j'espère aussi plus de victoires. C'est la voie du succès, je crois : petit à petit, pas à pas, avec beaucoup de travail réalisé tous ensemble."

Mir : "Je ne suis plus un rookie"

Álex Rins reste secondé cette année par Joan Mir, 22 ans, qui a déjà tapé dans l'œil des observateurs avec sa première année dans la catégorie. Classé 12e au championnat, il s'est hissé jusqu'au top 5 en course, bien que sa saison ait été marquée par une lourde chute et des ennuis respiratoires qui l'ont ensuite longuement suivi. La pause hivernale est désormais passée par là et c'est un Joan Mir requinqué qui affronte 2020 avec des ambitions nouvelles.

"Il est clair que mes attentes pour 2020 sont beaucoup plus élevées que celles de l'année dernière, car je ne suis plus un rookie", prévient-il. "On a terminé la saison dernière sur une bonne lancée, avec des améliorations constantes qui m'ont aidé à dépasser les difficultés nées de ma chute à Brno et m'ont mené à réaliser des courses très positives à la fin de la saison. La première année a été une année d'apprentissage, la MotoGP est tellement puissante qu'il faut apprendre comment la contrôler, et j'ai reçu un soutien énorme de la part de mon équipe. Maintenant je veux capitaliser sur mon expérience et commencer à placer mon nom parmi ceux des top pilotes."

Lire aussi : Prudent, Álex Márquez veut prendre son temps

"Je me suis très bien entraîné pendant l'hiver, je me suis concentré sur ma préparation physique ainsi que sur la fluidité de mon pilotage, ce qui est l'une des choses requises par la GSX-RR, je pense. Au-delà de cela, j'ai vraiment hâte d'enfourcher à nouveau ma MotoGP à Sepang et de commencer à progresser. Il s'agira d'une année importante pour Suzuki et la livrée bleue et argent est incroyable sur la GSX-RR. Je suis fier de faire partie de cette année historique et d'afficher un tel héritage sur mon carénage", conclut Joan Mir.