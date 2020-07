Avec Rins et Mir, Suzuki veut retrouver la concurrence interne de 2018

Suzuki a associé Álex Rins et Joan Mir dès 2019, mettant le pied à l'étrier du Champion du monde Moto3 2017 dans la catégorie reine, comme cela avait été le cas de son compatriote deux ans plus tôt. Passé une première année durant laquelle Mir a logiquement pris ses marques avec la GSX-RR et son nouvel environnement, la direction de l'équipe pense voir le plus jeune de ses pilotes hausser son niveau cette saison. Mais les mêmes attentes sont nourries pour Rins, qui bien qu'il ait déjà fait ses preuves aux avant-postes, risque de devoir réagir si son coéquipier vient le titiller.

"Ce qui est certain c'est que Joan a le potentiel pour se battre face à Álex", prévient Davide Brivio. "Une des choses que nous attendions avec le plus de confiance pour cette saison, c'était précisément le climat de concurrence interne au sein de l'équipe, que tous les deux ont déjà commencé à ressentir. Pour le moment, ils le vivent de manière positive et j'espère que ça va continuer ainsi, mais il est certain qu'Álex sait que Joan est un bon pilote, qu'il peut atteindre un bon niveau, et il va donc essayer d'élever son niveau pour s'en défendre."

"De la même façon, Joan va sûrement vouloir faire mieux qu'Álex et je pense donc que cette compétition peut naître, compétition que j'espère saine", poursuit le team manager. "C'est un peu ce qui nous a manqué l'année dernière. En 2018, avec Andrea Iannone, ce climat de compétition existait."

"Álex était le pilote émergent, mais il voulait le battre, et nous avons souvent observé cette concurrence, qui nous a permis lors des six ou sept dernières courses de monter systématiquement sur le podium avec au moins un des deux pilotes. Quand l'un des deux avait obtenu un podium, l'autre s'énervait et essayait d'y arriver la fois suivante. C'est l'était d'esprit que j'espère voir revenir en 2020, et je crois que les bases existent pour que ce soit le cas."

"Il y a deux numéros un chez Suzuki"

Tous deux confirmés à leur poste pour 2021 et 2022 au cours du printemps, les pilotes de l'équipe d'Hamamatsu ont conscience qu'aucun d'eux n'a l'ascendant pour le moment, n'en déplaise à l'expérience et aux victoires déjà acquises par Rins. Suzuki veut laisser ses pilotes se battre à armes égales, sans numéro un déclaré, dans l'espoir que la concurrence interne serve d'impulsion pour que l'un et l'autre cherchent à monter toujours plus haut.

"Je pense que cette équipe peut être forte", assure Brivio. "Il n'y a pas de numéro un chez Suzuki… Il y a deux numéros un chez Suzuki. Nous ferons notre possible pour que ce soient deux numéros un et ensuite que le meilleur gagne. Nous misons beaucoup sur le climat de concurrence au sein de l'équipe, et nous avons donc tout intérêt à avoir deux numéros un, parce qu'ensuite c'est la piste qui décide qui est le meilleur. Et je crois que cela les aidera tous les deux. Ils ont tous les deux compris que cela leur fait du bien, car cela leur permet de ne pas se relâcher."

"Álex a déjà montré qu'il peut gagner une course, il est parmi les top pilotes en MotoGP. Joan, je pense qu'il a le potentiel pour atteindre ce niveau. Notre objectif est d'avoir deux pilotes qui peuvent être dans le top 5 ou 6 au championnat", annonce le patron de l'équipe. "Je pense que nous avons un très bon duo de pilotes et que nous pouvons ouvrir un cycle nous permettant de nous battre pour des résultats importants."

"Je dis cela en étant pleinement conscient des adversaires que nous avons face à nous : Márquez est très difficile à battre, Quartararo est très fort, Viñales également, mais je ne vois pas pourquoi Álex et Joan ne pourraient pas se battre contre eux. Je crois que nous pouvons les affronter à visage découvert et nous battre avec eux. Après, ce sera à nous d'essayer de créer une moto toujours plus compétitive, d'être bien organisés et de faire mûrir encore plus nos pilotes, de cumuler le plus d'expérience possible."

Avec Matteo Nugnes