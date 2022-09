Álex Rins persuadé qu'il pouvait monter sur le podium

Les événements du premier tour du Grand Prix d'Aragón ont considérablement rebattu les cartes pour certains pilotes, qui en dépit d'avoir connu un bien meilleur sort que Fabio Quartararo et Takaaki Nakagami, ont vu s'envoler les résultats auxquels ils auraient pu prétendre de façon réaliste s'ils n'avaient dû éviter les pilotes accidentés.

Le plus emblématiques en ce sens est Álex Rins, persuadé qu'il avait le rythme pour monter sur le podium. Le pilote Suzuki, qui partait neuvième après avoir une nouvelle fois dû ronger son frein lors des qualifications, avait conservé son rang dans les trois premiers virages. Cependant, il a dû tirer hors piste pour éviter Quartararo et sa moto en perdition après l'accrochage de ce dernier avec Marc Márquez.

Ainsi glissé en fond de peloton, l'Espagnol s'est ensuite efforcé de remonter graduellement à force de dépassements et d'un niveau élevé, qui se traduit par le fait qu'il a enregistré dans le troisième tour le troisième meilleur temps de la course, mais surtout par sa moyenne sur la durée. Il a ainsi réussi à passer de la 16e position qu'il occupait en entrant dans le deuxième tour au neuvième rang final. Cette place, il l'a acquise à sept tours de l'arrivée, comptant alors trois secondes de retard sur le groupe qui le devançait, et le temps lui a par la suite manqué pour poursuivre sa progression puisqu'il a passé l'arrivée à quatre centièmes de Johann Zarco, huitième.

"Ma course s'est en quelque sorte terminée dès le premier tour, car après avoir évité Fabio, j'étais dernier", regrette Álex Rins. "J'ai essayé de garder mon calme parce que j'avais le rythme et le niveau pour finir sur le podium, et j'ai essayé de faire autant de dépassements que possible. Avec certains pilotes, ça m'a pris plus d'un tour."

"Je suis assez content parce que j'ai récupéré beaucoup de positions. Au final c'est une neuvième place, ça n'est pas un super résultat mais bon, ce sont des points, un bonus pour le team même si ça ne l'est pas pour moi", ajoute le pilote Suzuki, dépité, convaincu qu'il aurait pu rivaliser avec le trio Espargaró-Binder-Miller qui s'est battu pour la troisième place : "Clairement. On a fait [les projections] au stand après la course : si on prend les 12 meilleurs tours de la course, je suis troisième alors je pense qu'on avait le potentiel pour être là-haut."

À une époque où d'aucuns s'inquiètent du spectacle offert par le MotoGP du fait de certaines difficultés à dépasser, Rins est bien loin des préoccupations après cette prouesse : "Putain, j'ai repris 11 places tour après tour ! Si on a le rythme et la confiance pour le faire [on peut dépasser]." Quant à son pneu arrière, dont on craignait l'usure trop marquée, il a visiblement tenu le choc : "Je lui en ai énormément demandé pendant la course, pour dépasser et me rapprocher des autres, et ça a été. J'ai senti une grosse dégradation dans les cinq derniers tours mais tout était sous contrôle."

"Álex était notre seul pilote en raison de la blessure de Joan [Mir], et nous avions confiance dans sa capacité à ramener un bon résultat. L'accident du premier tour a cependant vraiment impacté son résultat", souligne Ken Kawauchi, directeur technique de Suzuki. "Sa performance et son rythme étaient très solides, mais il a dû se battre depuis l'arrière. Il s'est très bien débrouillé pour éviter l'accident et la neuvième place reste un bon résultat, mais c'est décevant pour lui de ne pas être devant après tous ces efforts."

"C'était une grande course pour moi parce qu'on avait le rythme pour se battre pour le podium mais ce sont des choses qui peuvent arriver en course", clôt le pilote espagnol. "Je suis allé voir le public à la fin de la course et ils m'ont remonté le moral. La course est imprévisible et ça aurait pu être bien pire, alors il faut garder un état d'esprit positif pour Motegi."