Les risques toujours pris par Márquez étonnent Lorenzo

Le style spectaculaire de Marc Márquez n'étonnait plus personne au moment où, en juillet 2020, il entamait sa huitième saison en MotoGP, en ayant déjà remporté six. Dompteur incomparable de la Honda RC213V, l'Espagnol a su à la fois s'approprier une machine qui, au fil du temps, a causé bien des difficultés aux autres pilotes du groupe, mais aussi imposer un style très physique qui a changé la donne dans la discipline.

Ses sauvetages étaient devenus des rendez-vous incontournables, notamment lors des séances d'essais libres où il cherchait la limite en vue de la course, et ses attaques le dimanche en ont fait trembler plus d'un au cours de sa carrière, contribuant grandement à un palmarès majeur tandis que les contre-coups furent finalement peu nombreux. Mais c'est précisément en livrant une attaque impressionnante à Jerez, après être sorti de la piste alors qu'il menait la course, que Márquez a été rappelé à l'ordre avec un highside dans lequel il a encaissé 26 g. S'il a pensé pouvoir dépasser sa blessure du bras pour opérer un retour à la compétition là aussi spectaculaire, en quelques jours à peine, ce fut la tentative de trop et des mois de convalescence allaient suivre.

De retour à la compétition au printemps, le pilote espagnol a vite compris qu'il n'avait pas encore retrouvé toute sa condition physique et il a souvent expliqué avoir besoin de doser son investissement sur la moto. Pourtant, on aurait pu s'attendre à ce qu'il se limite encore bien plus qu'il ne le fait, lui qui a malgré tout réussi à se battre plusieurs fois pour la victoire et à retrouver le sommet au Sachsenring. Márquez est toujours bel et bien celui que l'on connaissait, toujours aussi incisif dans ses confrontations directes comme ce fut le cas en Aragón dimanche dernier où il a multiplié les attaques sur le leader durant les quatre derniers tours, sans se ménager. Pour Jorge Lorenzo, son ancien coéquipier, c'est l'élément le plus surprenant dans ce retour.

"C'est très spécial avec Marc, parce qu'il est le plus rapide, le plus fort physiquement et techniquement, et aussi celui qui prend le plus de risques", observe le Majorquin au micro du site officiel du MotoGP. "Ça a toujours été le cas, alors que normalement c'est l'inverse : en théorie, ceux qui sont au top prennent moins de risques que ceux qui sont derrière. Mais il est le meilleur techniquement et celui qui prend le plus de risques. Ça a toujours été comme ça, et c'est la raison pour laquelle il subit des chutes qui normalement sont énormes. On peut se souvenir de celle du Mugello en 2013 ou en Moto2… Des chutes énormes et spectaculaires."

"Normalement, il a eu de la chance avec ses blessures, mais une blessure très rude a fini par arriver l'année dernière. Celle-ci était énorme. Tout le monde s'attendait à ce qu'il se calme, mais il ne s'est pas calmé, il continue à prendre beaucoup de risques. C'est dingue, j'en suis très surpris parce que je m'attendais à ce qu'il se calme et devienne un pilote beaucoup plus conservateur et cérébral. Il va toujours à fond et prend toujours d'énormes risques."

Il a beau estimer être devenu "un pilote normal", ce qu'il réalise chaque week-end tend à prouver le contraire. En 11 courses, Márquez a connu quatre abandons sur chutes et, sur l'ensemble du championnat, le nombre de ses accidents est à ce jour le plus élevé du plateau en dépit de deux Grands Prix manqués. Cela aussi témoigne du fait qu'il ne se préserve finalement pas tant que ça, outre ses résultats, plus qu'honorables au vu de sa condition physique.

"Je pense que sans cette chute, il serait devenu champion en 2020 et 2021, mais cette chute a changé sa carrière. Pour le moment, [elle a changé] ces deux années ; attendons de voir ce qui se passera à l'avenir. Je crois que petit à petit, s'il est patient et s'il ne se blesse pas à nouveau, il va retrouver sa forme", estime Jorge Lorenzo. "Mais il est certain que cette blessure a été très mauvaise pour lui et pour sa carrière. Techniquement, physiquement et mentalement, il est le meilleur et celui qui prend le plus de risques, alors un pilote comme ça est très dur à battre."