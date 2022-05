RNF avec Aprilia en 2023 ? Réponse "très bientôt"

Ce jeudi, lors de la conférence de presse tenue par Aprilia en marge du Grand Prix d'Italie, Massimo Rivola, son directeur général, a confirmé que des tractations étaient en cours afin que l'équipe RNF, actuellement sous contrat avec Yamaha, rejoigne ses rangs la saison prochaine. La rumeur enflait depuis plusieurs semaines, mais la réponse définitive n'est pas encore connue.

"J'aimerais vous dire que la réponse arrivera très bientôt… Et en soi, que ce soit oui ou non, la réponse arrivera très bientôt car la deadline que nous avons fixée, c'est maintenant", a expliqué Rivola. "Pour être honnête, je pousse pour ça et Aleix [Espargaró] me pousse pour ça. Si ce n'est pas possible, on continuera à faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ce n’est pas qu’on doit le faire mais c’est une opportunité pour nous de grandir, d'augmenter les motos, les pilotes, les ingénieurs. Mais pour le faire correctement, on doit savoir si ça sera oui ou non dans les prochains jours."

Selon les informations de Motorsport.com, des discussions se sont tenues au Mans et vont se poursuivre au Mugello, avec la possibilité de parvenir à un accord avant la course de Barcelone, prévue dans une semaine. Razlan Razali, le patron de l'équipe RNF, serait néanmoins mécontent de la dernière proposition faite par Aprilia.

Avec la victoire d'Aleix Espargaró en Argentine puis ses trois podiums consécutifs décrochés à Portimão, Jerez et Le Mans qui ont entraîné la perte de ses concessions, le constructeur italien est devenu particulièrement intéressant aux yeux des pilotes, mais aussi des autres équipes, à commencer par RNF, qui rencontre de grosses difficultés depuis deux ans.

Après la perte de son sponsor principal en fin d'année dernière, RNF, anciennement SRT, avait peu de certitudes à long terme et avait préféré ne se réengager avec Yamaha que pour la saison 2022. Lin Jarvis, responsable de l'engagement du constructeur japonais en MotoGP, espérait une prolongation avec son équipe satellite, qui a pris la succession de Tech3 à ses côtés en 2019, mais les choses ne semblent pas si simples, d'autant plus qu'Aprilia se montre très intéressé.

"C'est le travail de Massimo et je ne lui dirai jamais quoi faire, je lui ai juste dit que j'aimerais vraiment ça. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi, parce que ça ne changera pas vraiment ma vie. Ça serait très bien de répartir un peu mon travail, parce qu'avec plus de motos c'est plus facile de progresser mais au final, ça ne me changerait pas la vie", a déclaré Aleix Espargaró.

Voir plus de motos dans une autre équipe, ça serait un rêve. Aleix Espargaró

"Je ne sais pas pourquoi mais je sens qu'au fond de moi, et j'espère que Romano [Albesiano, le directeur technique d'Aprilia, ndlr] ne m'en voudra pas, je suis un peu le 'papa' de la RS-GP, donc voir plus de RS-GP en piste serait incroyable pour moi. C'est comme 'ma' moto, donc voir plus de motos dans une autre équipe, ça serait un rêve. Je pense que c'est la même chose pour Romano et pour tout le monde chez Aprilia. Il n'y a pas si longtemps, personne ne voulait piloter notre moto. Maintenant, beaucoup de pilotes talentueux et d'équipes veulent notre moto donc nous sommes très fiers."

Si des noms de pilotes circulent au sein d'Aprilia pour intégrer leur team satellite, Massimo Rivola a tenu à insister sur le fait que rien n'était encore conclu pour le moment : "Si ça se fait, on commencera à regarder les pilotes. J'ai personnellement ma liste de souhaits que je suis heureux de partager avec Romano, Aleix et Maverick mais ce n'est pas le moment. C'est le moment pour décider si ça se fait ou pas, et ensuite on verra."

L'association entre Aprilia et RNF risque de priver Yamaha d'équipe satellite en 2023. La firme aux diapasons serait la seule dans cette situation puisque Suzuki, le seul autre constructeur sans partenaire cette année, a prévu de se désengager du MotoGP en fin d'année. Une alternative demeure si la Dorna décide d'accepter une équipe indépendante pour pallier le départ de Suzuki mais le temps presse pour mettre en place un tel programme.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud

Lire aussi : Aprilia prolonge les contrats d'Espargaró et Viñales