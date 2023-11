RNF répond aux rumeurs de difficultés financières et de rachat

Que se passe-t-il chez RNF ? Alors que l'équipe satellite d'Aprilia a vécu une saison difficile en piste, des rumeurs sur sa santé financière se sont multipliées ces derniers jours, faisant état de difficultés de paiement et d'une possible reprise par une entreprise américaine, Trackhouse.

Financée par le circuit de Sepang et surtout le pétrolier Petronas à son arrivée en MotoGP en 2019, l'équipe, alors nommée SRT, a perdu ces soutiens de poids il y a deux ans. Razlan Razali, le patron de l'équipe, a renommé le projet RNF et a reçu le soutien financier de CryptoDATA, spécialiste de la cybersécurité et de la blockchain, devenu actionnaire principal il y a un an.

Alors que des rumeurs faisaient état d'un possible retrait de l'entreprise roumaine, le flou s'est épaissi avec l'annonce par Razali de son départ ce week-end, en passant par ses canaux personnels sur les réseaux sociaux et sans communication officielle de l'équipe. RNF a finalement publié un communiqué démentant toute difficulté financière, notamment envers Aprilia, qui lui fournit ses motos depuis cette année.

"Les spéculations sont nombreuses dans la presse au sujet de CryptoDATA RNF MotoGP Team et pour ces raisons, nous voulons apporter des clarifications avec ce communiqué de presse", a annoncé l'équipe. "Une chose est claire : CryptoDATA RNF MotoGP Team a un contrat valide pour participer au championnat MotoGP jusqu'en 2026, qui avait été attribué à Sepang Racing Team. Ce contrat fait état de termes et de conditions très clairs, et jusqu'à présent, nous n'avons été notifiés d'aucune infraction à des obligations contractuelles. Nous n'avons pas reçu d'information sur une résiliation de ce contrat."

"De plus, RNF a un contrat valide avec Aprilia et nous n'avons pas non plus reçu d'informations sur une résiliation de ce contrat. Les allégations concernant la qualité des pièces pour les motos fournies par Aprilia en raison de 'supposées' dettes sont fausses. Il n'y a aucune dette envers Aprilia et tous les montants ont été réglés plus tôt dans l'année. Par ailleurs, en plus de ce qui était dans le contrat, nous nous sommes mis d'accord pour des mécaniciens supplémentaires et avons réglé les coûts supplémentaires."

RNF a par ailleurs confirmé avoir été approché pour que sa place sur la grille soit reprise, sans donner suite à ces discussions, et a insisté sur sa bonne santé financière.

"Il est vrai que RNF a reçu une offre pour une place sur la grille, à Madrid dans les bureaux de la Dorna, mais cette offre a été officiellement rejetée il y a plus de deux semaines et depuis, aucune autre négociation n'a été initiée. CryptoDATA RNF MotoGP Team n'a aucune dette ou conflit avec ses fournisseurs et toutes les activités sont menées selon le plan de développement et selon les termes conclus avec les fournisseurs."

Le communiqué affirme enfin que CryptoDATA reste aux manettes et étudie actuellement la situation avant de décider de changements dans le fonctionnement de l'équipe.

"RNF Team est toujours détenu à 60% par CDT SPORTS AND MEDIA SRL et à 40% par Razlan Razali. L'entreprise RNF Racing Ltd. est soumise à un audit interne de l'actionnaire majoritaire (CDT) afin d'analyser les processus internes et l'activité des employés. Les changements dans le management de l'équipe arriveront avec certitude puisqu'il s'agit d'une année de transition et après l'audit, nous mettrons en place un processus d'optimisation des ressources humaines afin d'établir une stratégie pour rendre l'équipe performante."

"La décision de Razlan Razali de ne plus faire partie du management de RNF Team ne date pas d'hier mais a été prise il y a plus d'un mois, en raison de la pression des actionnaires après de mauvaises performances et des décisions financières."