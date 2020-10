Rossi encore forfait pour le GP du Teruel, Yamaha ne le remplacera pas

Yamaha a annoncé que Valentino Rossi, positif au COVID-19, sera encore absent au Grand Prix du Teruel dans une semaine, quel que soit son état de santé, confirmant ainsi les craintes émises par l'Italien dès l'annonce de sa maladie. Rossi dû faire l'impasse sur la première course en Aragón, après avoir été testé positif au coronavirus jeudi. Les mesures imposées par décret en Italie depuis cette semaine obligent une personne positive à se placer à l'isolement pour une durée de dix jours après le test.

Rossi a été déclaré positif au COVID-19 le 15 octobre, ce qui l'empêche donc de quitter son domicile avant le 25 octobre, le jour de la seconde course sur le MotorLand Aragón. Dans le meilleur des cas, le pilote Yamaha fera son retour pour le Grand Prix d'Europe, à Valence, deux semaines plus tard. Souhaitant se concentrer sur la compétition, la marque au diapason ne devrait communiquer à nouveau sur l'état de santé de Rossi qu'après la deuxième course d'Aragón.

Le forfait de dernière minute de Valentino Rossi en Aragón a empêché Yamaha de le remplacer ce week-end. L'équipe a également renoncé à aligner sa seconde moto pour le deuxième week-end de course en Aragón, évoquant la "forte pression" subit par l'équipe, avec plusieurs de ses membres touchés par le coronavirus.

"YMC [Yamaha Motor Company] et Monster Energy Yamaha MotoGP ont choisi de ne pas imposer un stress supplémentaire en devant s'adapter à un nouveau pilote, qui aurait remplacé Rossi pour un seul week-end de course", justifie Yamaha, sans même évoquer Jorge Lorenzo, son pilote d'essais. En début de week-end, Massimo Meregalli, le patron de l'équipe, reconnaissait que Lorenzo manque de roulage et de rythme, après avoir réalisé des chronos à distance des autres pilotes aux essais de Portimão.

Lorsqu'un pilote déclare forfait, le règlement oblige une équipe à "fournir tous les efforts raisonnables" pour présenter un remplaçant dans les dix jours suivants. Cette limite ne sera atteinte qu'au lendemain du Grand Prix du Teruel, ce qui permettra à Yamaha de n'aligner que Maverick Viñales dans cette course, sans risquer de sanction.

Related video