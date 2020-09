Rossi assume son erreur : "J'aurais dû faire plus attention"

Valentino Rossi la ruminera longtemps, cette chute. Parti à la faute dans le 16e tour du Grand Prix de Catalogne, le pilote Yamaha estime qu'il aurait eu le potentiel pour fêter ce 200e podium en catégorie reine qui lui échappe encore une fois, voire même pour contester la victoire à Fabio Quartararo. Mais c'est une erreur personnelle qu'assume le vétéran du plateau, conscient qu'il aurait dû se montrer plus prudent.

"C'est vraiment dommage parce que c'était un bon week-end", peste-t-il. "J'ai été rapide dès vendredi, puis on a pu améliorer la moto pendant le week-end et j'étais fort. J'aurais pu monter sur le podium, ce qui était notre objectif. Et puis je ne sais pas ce qui aurait pu se passer dans les derniers tours. […] J'aurais même pu gagner, parce que Quartararo a beaucoup ralenti, mais j'aurais au moins sûrement fini sur le podium parce que j'étais très rapide."

Rossi a réussi son départ depuis la première ligne, se maintenant dans le trio de tête avec les deux pilotes Petronas. Longtemps devancé par Franco Morbidelli, il a pris l'avantage sur son élève lorsque celui-ci a connu une alerte, mais admet ne pas avoir lui-même suffisamment été attentif à des conditions de pistes très piégeuses, compte tenu de la fraîcheur qui régnait aujourd'hui à Barcelone. Trois tours plus tard, l'un des virages à gauche de la piste catalane l'envoyait au tapis.

"Je suis parti en étant très doux au début. J'avais un bon rythme, mais j'ai essayé d'être très doux avec les pneus, avant et arrière, car comme tout le monde je savais qu'on allait souffrir à la fin de la course. On avait un très bon rythme et je me suis maintenu à l'avant mais je n'ai pas tellement poussé à ce moment-là", explique Rossi, en écho aux propos de Fabio Quartararo qui dit s'être étonné d'un rythme plus élevé qu'il l'avait imaginé en début de course.

"Ensuite, Franco a fait une erreur au virage 1, mais j'ai quand même poussé parce que je ne voulais pas être trop désavantagé par rapport à Fabio", poursuit Rossi. "Je voulais essayer de rester proche de lui parce que je savais que les Suzuki en particulier seraient très fortes à la fin. Mais j'ai fait une erreur…"

"Quand on regarde les données, [ce que j'ai fait] est vraiment très similaire au tour précédent, mais avec ces températures il fallait que je fasse plus attention sur la gauche", reconnaît-il. "J'entrais sans doute un peu fort dans ce virage, et avec un peu moins de température dans le pneu avant il s'est dérobé. C'était en tout cas une erreur parce que j'aurais dû faire plus attention. C'était alléchant parce que j'étais rapide et je voulais rester proche de Quartararo, je ne voulais pas qu'il s'échappe."

"J'avais envie de gagner", reconnaît Rossi, qui disputait aujourd'hui son 350e Grand Prix en catégorie reine. Aurait-il pu y arriver, sachant qu'il n'était qu'à sept dixièmes de Quartararo avant de tomber ? "Fabio, Franco et moi étions les plus rapides dans la première partie de la course et on était très proches. Fabio était peut-être un tout petit peu mieux. Mais les pneus se sont beaucoup dégradés et Quartararo a perdu beaucoup dans les derniers tours, alors on ne sait pas [ce qui aurait pu se passer] parce que je suis tombé. Si j'avais pu ralentir moins [que lui], j'aurais pu gagner car j'aurais peut-être été un peu mieux dans les derniers tours."

"C'est une grosse erreur, j'en suis désolé", regrette le pilote italien, qui voulait absolument mettre toutes les chances de son côté pour ne pas être à la merci des Suzuki et des Ducati en fin de course. "Il faut tout le temps faire la course au maximum pour y arriver, c'est ce qui m'a piégé. Quand on voit les données de la chute, c'est un peu comme celle de Pecco [Bagnaia] la semaine dernière, on a du mal à comprendre ce qui s'est passé, mais à gauche, sur le côté froid du pneu, on est sans doute descendu un peu sous la fenêtre [de fonctionnement]. Ça reste une bêtise."

Désormais distancé de 50 points par le leader, Rossi estime que le championnat est perdu pour lui, et pourtant il veut garder des motivations en vue des six courses à venir, galvanisé par son regain de compétitivité. "J'étais vraiment très compétitif, car j'ai été rapide à toutes les séances, y compris en pneus usés, j'étais l'un des plus rapides. Je savais qu'aujourd'hui j'avais une grande opportunité et jusqu'alors j'avais tout bien fait. À partir de là, tout pouvait arriver. Je ne m'attendais vraiment pas à tomber. Ça aurait été mon deuxième podium de la saison, très probablement j'aurais été deuxième et non troisième, et surtout ça aurait été des points très importants pour le championnat : avec les 20 points d'aujourd'hui, j'aurais été encore pleinement en lice."

"Pour ne pas être désespéré, il va falloir penser au fait que ça a été un bon week-end, j'ai bien piloté, je me suis amusé. J'étais rapide, j'étais dans le coup et je pouvais jouer la gagne. On progresse, on suit une voie très intéressante avec les réglages de la moto. Alors, même si le championnat est désormais fini pour moi, il y a de grandes raisons pour que je sois rapide d'ici à la fin de l'année."