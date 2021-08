Rossi s'attendait "à pire" en découvrant les surrégimes de Viñales

La relation entre Maverick Viñales et Yamaha semble avoir atteint un point de non-retour au Red Bull Ring. L'Espagnol a été suspendu par son équipe pour le GP d'Autriche, en raison d'une utilisation inappropriée de son moteur au cours du GP de Styrie. Yamaha lui reproche des surrégimes qui auraient pu endommager le moteur, visibles dans les données du constructeur et que l'on peut déceler dans des vidéos publiées par le MotoGP.

Après avoir vu ces images, Valentino Rossi confirme que son ancien coéquipier a trop sollicité son moteur mais il reconnaît que l'ampleur de la polémique lui faisait craindre des images plus incriminantes pour Viñales. L'Italien se demande si ce n'était pas surtout l'épisode de trop dans une relation déjà très dégradée entre la firme d'Iwata et un pilote dont le départ était d'ores et déjà prévu pour la fin de saison.

"J'ai vu les images et je m'attendais à pire, dans le sens où il s'est rapproché du limiteur et qu'il y a eu deux ou trois surrégimes, mais je ne sais pas si [les images montraient] les moments importants", explique Rossi. "Ce n'est vraiment pas bien et il ne faut pas le faire, mais je ne trouve pas ça si extrême."

"C'est toujours difficile de comprendre ce qu'il se passe quand on n'est pas à l'intérieur, et même pas dans la même équipe", a ajouté le vétéran du plateau. "Peut-être qu'il y avait déjà des problèmes et des désaccords, et que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est sûr que ce n'est pas bien, mais il y a peut-être quelque chose derrière."

Espargaró pense que Viñales n'aurait "aucun problème" chez Aprilia

Malgré les soupçons sérieux qui pèsent contre Maverick Viñales, un autre ancien coéquipier du #12, Aleix Espargaró, pense qu'il pourrait trouver un cadre plus propice s'il parvient à trouver un accord avec Aprilia, qui l'a convoité dès que son départ de Yamaha en fin de saison a été annoncé.

"Si Maverick finit chez Aprilia, il n'y aura aucun problème parce qu'il y a une excellente ambiance et qu'il se sentira mieux que jamais avec moi", estime le pilote catalan, resté proche de Viñales après leurs deux années passées ensemble chez Suzuki. Espargaró est toujours convaincu qu'Aprilia pourrait recruter Viñales malgré la controverse qui a éclaté cette semaine : "Je me dis que si Maverick était proche d'Aprilia la semaine dernière, il est proche d'Aprilia cette semaine. On fait tous des erreurs dans la vie et il n'est pas dans sa meilleure période."

Le constructeur de Noale pourrait donc offrir un cadre idéal à Viñales selon Espargaró, en fournissant exactement le même matériel au deux pilotes : "Je suis chez Aprilia depuis de nombreuses années et j'ai eu beaucoup de collègues qui disaient qu'ils n'avaient pas le même matériel que moi. Aprilia a des défauts, mais s'il y a une chose que je peux garantir, c'est que mes coéquipiers ont toujours la même chose que moi. Même si [Lorenzo] Savadori est un rookie, il a la même chose que moi."

Aleix Espargaró espère donc attirer Maverick Viñales alors que pendant plusieurs mois, c'est un autre ancien vainqueur qu'il souhaitait voir arriver, Andrea Dovizioso, en piste au guidon de l'Aprilia dans plusieurs séances d'essais depuis le printemps. Il peine à comprendre les réticences de l'Italien à faire son retour, d'autant plus qu'une opportunité se présentait ce week-end avec le forfait de Savadori.

"Il n'a pas arrêté de dire qu'il voulait faire son retour à la compétition, et je peux simplement dire qu'il a eu la possibilité de le faire. Je considère que Dovi est un pilote énorme, très courageux, et je m'attendais à ce qu'il relève le défi."

Avec Matteo Nugnes et Oriol Puigdemont