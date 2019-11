Valentino Rossi espère un échange de machines avec Lewis Hamilton

Au mois de mars dernier, Motorsport.com vous avait révélé que Monster Energy, la marque de boissons énergisantes qui sponsorise Yamaha en MotoGP (au point de donner une partie de son nom au team) et Mercedes en Formule 1, travaillait à une opération publicitaire où Valentino Rossi, septuple Champion de la catégorie reine, et Lewis Hamilton, quintuple Champion F1, échangeraient leurs machines respectives. La réunion, le temps d'un tel événement, de ces deux figures des sports mécaniques mondiaux fait évidemment saliver mais ne s'est pas encore concrétisée.

En fin d'année 2018, Hamilton a réalisé un test de deux jours au guidon d'une Yamaha YZF-R1 de Superbike à Jerez. Sous la supervision de Michael van der Mark et d'Alex Lowes, pilotes officiels Yamaha en WorldSBK, le Britannique a démontré des qualités de vitesse mais pas vraiment les automatismes d'un motard, au point que son entourage et ses partenaires de piste ont souhaité le freiner et lui inculquer certaines bases pour lui éviter de subir un accident fâcheux.

Lire aussi : Rétro 2006 - Les essais de Rossi avec Ferrari à Valence

Victime malgré tout d'une chute sans gravité, Hamilton avait déclaré quelques mois plus tard, à l'occasion de sa visite du paddock lors du Grand Prix du Qatar MotoGP, et alors que la possibilité de monter sur une Yamaha du team Petronas était évoquée, qu'il était sûr à l'avenir de prendre le guidon d'une machine de la catégorie reine mais qu'il souhaitait pour cela se préparer du mieux possible. "À 100%, je vais en piloter une, je construis cela. J'ai besoin de plus de journées [sur une moto], d'abord parce que je n'ai que deux jours et demi en piste, mais j'aimerais bien essayer une MotoGP. C'est le rêve", avait-il expliqué.

Rossi quant à lui, qui avait invité le pilote Mercedes à venir lui rendre visite dans son fameux Ranch en décembre dernier, a été interrogé en marge du GP du Japon 2019 sur l'avancée des discussions concernant cet échange de machines. Le Docteur a expliqué qu'elles étaient toujours en cours, tout en réaffirmant sa volonté de pouvoir re-goûter à la Formule 1, lui qui a déjà pu monter dans le baquet de Ferrari dans les années 2000. "Ça fait un moment qu'on en parle, qu'on veut faire cet échange, et ce serait chouette", a-t-il lancé pour Sky Italia. "Ils essayent d'organiser une journée où Lewis teste ma M1 et moi sa Mercedes. On espère réussir à le faire, parce que ça pourrait être super et remonter sur une F1, même si ce n'est que pour une fois, c'est sympa."

En fin de saison 2016, Jorge Lorenzo, alors pilote Yamaha et sponsorisé personnellement par Monster Energy, avait eu le privilège de prendre le volant d'une Mercedes F1. Et pas de n'importe laquelle : la W05 Hybrid, première Flèche d'Argent de la dynastie des championnes de l'ère turbo hybride, qui avait également offert son second titre mondial à Lewis Hamilton en 2014. Toutefois, il ne s'agissait pas d'un échange de machines avec un pilote de la structure allemande.

Photos - Quand pilotes de F1 et de MotoGP changent de machine

Cliquez sur les flèches de chaque côté des photos ci-dessous pour passer aux suivantes.