Rossi et Marini vainqueurs des 100 km dei Campioni

Valentino Rossi et Luca Marini ont remporté dimanche la sixième édition des 100 km dei Campioni, une course de flat track organisée sur le terrain d'entraînement du #46 et de son Academy, à Tavullia. Les deux frères se sont battus jusqu'au dernier changement contre l'équipage formé de Franco Morbidelli et Andrea Migno, dans une course imposant une rotation de pilotes tous les cinq tours.

Après un départ dans le style des courses d'endurance, avec les pilotes courant vers leurs machines, et qui avait été favorable au jeune Elia Bartolini, Valentino Rossi s'est emparé de la tête au bout de quelques tours. Il a ensuite passé le témoin à Luca Marini, qui a cependant commis une erreur en milieu de course et a permis à Franco Morbidelli de prendre à son tour les commandes.

En fin de course, toutefois, Rossi a pu récupérer du terrain sur Migno, en affichant le meilleur rythme de l'épreuve. Restait alors à jouer le sprint final dans les cinq derniers tours et c'est une erreur de Morbidelli qui a cette fois permis à Marini de repasser en tête, alors que le pilote Petronas était aux prises avec un cône encastré dans sa machine. Le binôme Morbidelli-Migno a donc obtenu la deuxième place, à six secondes des vainqueurs, alors que c'est l'équipage américain formé par JD Beach et Sammy Halbert qui a complété le podium en battant Lorenzo Baldassarri et Elia Bartolini.

Outre Rossi et Morbidelli, deux autres pilotes MotoGP étaient présents : Álex Rins, qui s'est classé huitième en binôme avec Albert Arenas, et Tito Rabat qui faisait équipe avec Michael Rinaldi et a terminé neuvième. Au total, ils étaient 42 pilotes à participer à cette sixième édition d'un événement organisé sur deux jours et qui a attiré environ 1200 spectateurs.

Les pilotes s'étaient déjà affrontés samedi, cette fois en individuel pour la course baptisée l'Americana. Il s'agissait alors d'une épreuve à élimination sur les deux grands ovales que comporte l'une des configurations du circuit du Ranch, et c'est déjà Valentino Rossi qui s'était imposé sur son terrain de jeu favori.