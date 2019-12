Rossi a moulé son baquet dans la Mercedes

Les saisons F1 et MotoGP étant désormais terminées, place aux amusements pour les pilotes ! Valentino Rossi a déjà dédié son dernier week-end à la traditionnelle épreuve de fin de saison de son Ranch, qu'il a remportée, et il se prépare à présent pour un autre rendez-vous marqué d'une croix dans son calendrier, et cette fois bien plus inhabituel.

Lundi, le pilote MotoGP retrouvera en effet Lewis Hamilton pour un échange de bolides. Le Docteur prendra place dans la Mercedes du Champion du monde de F1, qui enfourchera quant à lui la Yamaha du pilote MotoGP. Les préparatifs battent leur plein, et Rossi a dévoilé qu'il avait moulé son baquet en vue de ce rendez-vous lors d'une visite à l'usine de Mercedes, à Brackley.

L'échange, qui était en discussion depuis plusieurs années, est rendu possible par le sponsor commun des deux champions, Monster Energy. Il se tiendra lundi sur le circuit Ricardo Tormo de Valence, à huis clos cependant. Il faut donc compter sur la communication des principaux intéressés pour découvrir les images de l’événement, et c'est d'ailleurs sur les canaux de Rossi que l'on a pu découvrir aujourd'hui que le pilote italien avait préparé son baquet, à la recherche de la meilleure position de pilotage dans la Mercedes. "Je pense que Lewis Hamilton et moi, on va bientôt bien s'amuser", a-t-il commenté.

Ce sera la première fois que Valentino Rossi reprendra le volant d'une F1 depuis les tests qu'il avait menés entre 2006 et 2010. À l'époque, il avait sérieusement envisagé un changement de carrière, avant de se raviser et de renouveler sa fidélité au MotoGP, depuis jamais démentie à la seule exception de quelques expériences de loisir en rallye ou en GT. Quant à Lewis Hamilton, il n'a certes jamais eu l'occasion de prendre le guidon d'une MotoGP jusqu'à présent, mais a pu tester le pilotage d'une Yamaha de Superbike il y a un an, à Jerez.