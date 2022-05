Le numéro 46 officiellement retiré du MotoGP

Hier, son ancien rival Max Biaggi a été intronisé Légende du MotoGP. Aujourd'hui, c'est Valentino Rossi qui a vu sa carrière être célébrée lors du Grand Prix d'Italie. Une cérémonie s'est en effet tenue devant la tribune principale afin de retirer officiellement son numéro 46 du MotoGP.

Si le nonuple Champion du monde avait toujours affiché sa volonté de laisser son numéro accessible afin qu'il puisse continuer à vivre après lui, il a accueilli cet hommage à sa carrière avec "un sentiment partagé".

"D'un côté, c'est très triste parce que j'ai arrêté et le 46 est retiré du MotoGP. Et d'un autre côté, c'est très émouvant car l'histoire a été longue et c'est une carrière inoubliable, remplie d'excellents moments et j'en suis très fier. Je suis fier parce que le 46 est plus qu'un numéro, c'est une marque. Mais c'est comme ça, les belles choses finissent", a-t-il déclaré au site officiel du MotoGP.

"C'est super de le faire ici au Mugello car c'est un endroit spécial, c'est toujours le Grand Prix à domicile des Italiens. C'est aussi super car j'ai toujours roulé avec le 46 donc le 46 représente beaucoup pour moi. C'est le numéro de Graziano, mon père. Je suis très content car c'est un signe, ce n'est pas juste un nombre."

Après sa retraite, prise fin 2021, c'est désormais bel et bien une page entière qui se tourne pour le MotoGP. En 26 saisons, Valentino Rossi aura décroché neuf titres mondiaux, 235 podiums dont 115 victoires dans les catégories 125cc, 250cc, 500cc et MotoGP. Mais pour le #46, l'Italie continuera d'être bien représentée au plus haut niveau.

"L'Italie est toujours au top en MotoGP, et particulièrement maintenant, [déjà] avec les motos puisque Ducati et Aprilia sont très forts et puis on a beaucoup de pilotes italiens avec Bastianini qui a gagné plusieurs courses, et des pilotes de notre Academy. Pecco [Bagnaia] est très fort, et ce week-end Luca [Marini] et [Marco] Bezzecchi sont aussi rapides, il y a aussi Morbidelli. Les jeunes pilotes italiens sont très forts donc je pense qu'on peut être tranquilles pour l'avenir."

Désormais engagé en GT World Challenge Europe, Rossi a entamé un nouveau chapitre de sa vie sur quatre roues et ne regrette pas sa décision. "Bien sûr, ça a été ma vie durant 26 ans de participer au Championnat du monde dans le monde entier mais je suis content, ça ne me manque pas trop car c'était très long et stressant. Maintenant je suis un peu plus calme et je pense que c'était le bon moment", a-t-il ajouté.