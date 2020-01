Rossi ouvert à un départ chez Petronas en 2021

Yamaha fait actuellement face à une situation potentiellement difficile concernant son line-up 2021 de MotoGP. Le Rookie de l'année, Fabio Quartararo, se verrait bien rejoindre l'équipe d'usine, où Rossi fait actuellement équipe avec Maverick Viñales. Ducati ne se cache toutefois pas de vouloir recruter l'Espagnol, alors que Quartararo pourrait également être le centre de l'attention lors du mercato de cette année.

Il est globalement acquis que Valentino Rossi aura toujours une place chez Yamaha tant qu'il le souhaite, mais pour la première fois, l'Italien a admis qu'il pourrait envisager un échange avec Quartararo. Cela lui ferait piloter une moto satellite en 2021, s'il souhaite poursuivre sa carrière après le présent exercice.

"Je ne vois pas trop la différence que cela ferait d'aller chez Petronas", a déclaré Rossi dans une interview avec la Gazzetta dello Sport. "Je préférerais rester où je suis, mais nous sommes trois pilotes pour trois places, il faut donc penser à une troisième [alternative]. Et pour moi, même si c'est Petronas, ça n'a pas l'air d'être une mauvaise équipe. Mais peut-être que Viñales partira, ou que Quartararo changera de moto, qui sait."

"J'aurai besoin de temps pour comprendre, aux alentours de la mi-saison. Je discuterai avec Lin Jarvis [patron de l'équipe] et Yamaha, pour voir ce qu'ils en pensent. Malheureusement, dans le MotoGP d'aujourd'hui, tout est décidé au début de l'année", explique-t-il, en référence notamment à la saison 2019, où les principaux transferts se sont décidés lors des premières manches de l'année 2018.

Le numéro 46 a expliqué lors des 12 Heures d'Abu Dhabi qu'il serait "mieux de ne pas renouveler" son contrat sauf si ses résultats s'amélioraient début 2020. Mais il s'estime privilégié, dans le sens où il dispose du pouvoir de décider quand arrêter sa carrière, sans risquer d'être évincé. "Yamaha estime ne pas être pris en otage, et ils croient en ma compétitivité. C'est important. C'est un grand honneur et aussi un luxe pour un pilote de partir quand il le souhaite. En général ils vous laissent de côté."

Avant une éventuelle retraite, il faut toutefois disputer la saison 2020, et le nonuple Champion du monde n'a qu'une requête pour sa nouvelle machine : "J'aimerais une M1 qui va 10 km/h plus vite en ligne droite, comme la Honda et la Ducati, mais je sais que ça sera difficile."