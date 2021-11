Rossi n'avait pas préparé de plan avec Bagnaia pour les qualifications

Pour ses dernières qualifications MotoGP, Valentino Rossi a pu prendre part à la Q2, la phase finale de l'exercice permettant de se battre pour les quatre premières lignes de la grille de départ. C'était le résultat d'un dixième temps décroché de justesse en EL3, samedi matin, avec à peine quatre centièmes de marge sur le premier des pilotes exclus de cette zone décisive.

Son tour salvateur, Rossi l'a réalisé dans la roue de Pecco Bagnaia, son ami et membre de la VR46 Riders Academy. Une nouvelle fois très performant ce week-end au guidon de la Ducati, le Turinois a offert sa roue à son mentor pour lui permettre un gain de 0"635 par rapport à son premier time attack.

Une fois assuré de disputer la Q2, Rossi a tenté de poursuivre sur cette lancée en qualifs. Là encore, la roue amicale de Bagnaia lui a donné un petit coup de pouce. Au moment où le pilote Ducati s'installait à la première place, il entraînait dans son sillage la Yamaha #46 qui héritait ainsi de la dixième position.

"Pecco m'a aidé en qualifs et je suis très content. On n'avait pas établi de plan clair, mais je suis parti derrière lui, il m'a vu et il a continué à pousser alors merci beaucoup à Pecco, qui m'a aidé à améliorer mon chrono", a salué Valentino Rossi ce soir. Le pilote Ducati a confirmé que cette stratégie n'avait pas été préparée à l'avance : "Non. Mais je l'ai vu prendre la piste avec moi, donc c'est le minimum que je pouvais faire pour lui. Il nous a beaucoup donné et c'est le minimum que je pouvais faire."

Dernier vendredi soir, dans un classement toutefois particulièrement compact, Rossi s'est donc classé à huit dixièmes de la pole position ce samedi, avec à la clé son quatrième meilleur résultat de la saison en qualifications.

Juste après avoir bouclé son meilleur tour, Bagnaia est parti à la faute. Rossi estime cependant qu'un second tour dans les mêmes conditions ne l'aurait pas aidé à se montrer plus rapide. "Pour moi, c'était fini parce que le bon tour avec le pneu arrière c'est le premier", a-t-il expliqué. "Dès mon deuxième tour, je perds quelque chose. Donc [j'ai fait] 1'30"7 : je pense que j'aurais pu faire un tout petit peu mieux, mais c'est là qu'est mon potentiel."

"Pour moi et pour nous, ça a été un super samedi", s'est félicité le Docteur. "Ça a été très positif dès ce matin parce qu'en EL3 j'ai amélioré mes sensations avec la moto, les pneus et les réglages et je n'étais pas si mal. Au final, j'ai pu me placer dans le top 10 et aller directement en Q2. Ça a changé beaucoup de choses."

"Cet après-midi, je n'étais pas mal non plus en EL4. On a essayé des pneus différents. Ensuite en qualifs j'ai pu améliorer mon temps en 1'30"7 et me placer à nouveau dans le top 10, très proche de la première Yamaha. C'est une super sensation pour moi et pour l'équipe, pour ma dernière course. Mis à part le fait qu'il s'agit d'un moment émouvant, il est très important pour moi de faire un bon week-end, d'obtenir un bon résultat. Je vais partir depuis le top 10, alors ça a été un bon samedi."

Valentino Rossi prendra dimanche le départ de son 432e et dernier Grand Prix, avant de mettre un terme à 26 ans de carrière dans le Championnat du monde. L'intégralité du week-end à Valence aura permis de lui rendre hommage, avec notamment l'exposition des motos de ses neuf titres mondiaux, ou encore l'installation de panneaux célébrant sa carrière dans le paddock et une fresque géante représentant son visage réalisée par le graffeur Axe Colours.

Alors qu'il se murmure qu'une surprise pourrait l'attendre à l'arrivée de la course, le pilote italien savoure ces honneurs : "C'est chouette si les pilotes font quelque chose. Ce sera un moment émouvant, c'est certain, et ce sera beau de rentrer à mon stand et de voir tous mes proches, mon équipe, mes amis, probablement aussi les pilotes de l'Academy. En piste, je ne sais pas… tout me va ! C'est bien en tout cas quand vos adversaires pensent à vous. Ça n'est pas quelque chose de tout à fait normal alors je suis content. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent !"