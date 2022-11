La 8e édition des 100 km dei Campioni en images

Découvrez les photos des 100 km dei Campioni en cliquant sur les flèches ci-dessus.

Le Ranch de Valentino Rossi a une nouvelle fois accueilli du beau monde lors des 100 km dei Campioni, compétition créée par le #46 et son équipe, et qui connaît déjà sa huitième édition. Parmi les 40 participants, venus de diverses disciplines, huit pilotes MotoGP ont répondu présents. Luca Marini, Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia (qui arborait pour la première fois le numéro un), Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Álex Rins, Fabio Di Giannantonio et Augusto Fernández ont ainsi pris part à l'événement, tout comme Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, Michael Rinaldi, Pedro Acosta ou encore le Français Gautier Paulin.

Le lancement des hostilités a eu lieu vendredi, avec les essais libres puis les qualifications, avant la première course du week-end, l'Americana, qui s'est déroulée en deux manches et qui a vu Luca Marini s'imposer. "Je pense avoir gagné un autre jambon et quelques saucissons en plus, c'est toujours pratique pour l'hiver", a plaisanté l'Italien, en référence aux récompenses des gagnants. "Blague à part, c'est toujours beaucoup d'émotions et c'est super de réussir à confirmer chaque année. L'Americana d'aujourd'hui a été très difficile parce que chaque samedi le niveau est chaque fois plus élevé au Ranch."

Les pilotes ont toutefois dû prendre leur mal en patience pour reprendre la piste puisque l'arrivée de la pluie le samedi a contraint les organisateurs à reporter la course de 100 km au dimanche. Disputée en binôme, elle a rapidement vu les duos Valentino Rossi/Luca Marini et Lorenzo Baldassarri/Elia Bartolini, qualifiés respectivement en première et deuxième positions, s'affronter pour la victoire. Le #46 et son demi-frère se sont finalement inclinés devant Baldassarri et Bartolini, grands vainqueurs de cette huitième édition.

Celestino Vietti et Niccolò Antonelli ont complété le podium devant le binôme formé par Franco Morbidelli et Andrea Migno, et celui de Pecco Bagnaia et Marco Bezzecchi. Jorge Martín et Álex Rins ont pour leur part fini au dixième rang.

"On savait qu'Elia et Balda étaient très rapides et on s'est battus dès le début. On est malgré tout arrivés deuxièmes. Ça a été un super week-end, et la course devient chaque année plus compétitive. C'est la meilleure façon de conclure la saison", a résumé Rossi.