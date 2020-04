Rossi participera à la deuxième course virtuelle du MotoGP

Initialement annoncé lors de la première course, qui s'est tenue le 29 mars sur le circuit du Mugello et avec le jeu MotoGP 19 développé par Milestone, Valentino Rossi en avait finalement été absent. Cet événement, le #StayAtHomeGP, avait été un vrai succès et a rapidement été suivi par l'annonce d'une seconde date, prévue ce 12 avril. Et cette fois, le nonuple Champion du monde sera bien de la partie.

Lire aussi : Calendrier eSport : voici les courses à suivre cette semaine

De plus amples détails ont en effet été annoncés ce mercredi. Tout d'abord, ce sont à nouveau dix concurrents qui seront aux prises, avec l'arrivée – outre Rossi – de pilotes Ducati officiels (Danilo Petrucci et Michele Pirro), de Takaaki Nakagami (LCR Honda) et de Tito Rabat (Avintia). À leurs côtés, l'on retrouvera cinq des participants de la première manche, Marc et Álex Márquez (Honda), Maverick Viñales (Yamaha), Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) et Francesco Bagnaia (Pramac).

Ensuite, la course durera dix tours et aura lieu sur le circuit du Red Bull Ring, en Autriche. L'épreuve débutera à 15 heures, heure française, avec une mini-séance de qualifications de cinq minutes pour décider des positions sur la grille de départ. Álex Márquez avait remporté l'épreuve inaugurale il y a une dizaine de jours, après une pole signée par Quartararo.

Enfin, comme la dernière fois, tous les pilotes seront également filmés pendant leur performance et pourront communiquer entre eux. La diffusion sera assurée sur les réseaux officiels du MotoGP mais également, en France, en direct sur Canal+.

Related video