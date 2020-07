Rossi : "Quartararo, Viñales et Dovizioso ont une chance à saisir"

Valentino Rossi estime que la blessure de Marc Márquez pourrait ouvrir une porte au championnat, une opportunité à saisir pour quiconque a le potentiel de se battre pour les victoires. Selon le pilote italien, qui a été contraint à l'abandon dimanche mais a surtout manqué de performance, les favoris sont au nombre de trois parmi les outsiders possibles.

"Je pense qu'actuellement, les trois premiers pilotent mieux et sont plus rapides. Leur vitesse est d'un autre niveau, d'après ce que l'on a vu aux tests et ce week-end : ce sont Márquez, Quartararo et Viñales", rappelle-t-il d'abord, estimant que dans ce contexte la chute du Champion du monde en titre n'est pas anodine en vue du titre. "Ça fait une grande différence, surtout parce qu'il s'est fait mal. Il faut comprendre à quel point il est blessé et de combien de temps il aura besoin."

Souffrant d'une fracture de l'humérus droit, Márquez doit être opéré mardi, cependant on ignore pour le moment à quelle date il sera en mesure de retrouver la piste. Les conséquences de sa chute et du choc pris par sa moto alors qu'il était dans le bac à gravier sur un nerf se trouvant à proximité de la fracture seront probablement déterminantes.

"Je pense que Quartararo et Viñales sont en grande forme et pilotent très bien. Il faut voir ce qui se passe avec Márquez et de combien de temps il aura besoin pour se remettre car le championnat est court et les courses s'enchaînent. Ce pourrait donc être une bonne chance à saisir", pressent Rossi. "Mais il ne faut pas non plus oublier Dovizioso car sur chaque circuit c'est une autre histoire et il y a pas mal de pistes propices à la Ducati cette année."

"Quartararo, Viñales mais aussi Dovizioso ont clairement une grande chance à saisir, car ils sont tous les trois montés sur le podium. Viñales et Quartararo, surtout, sont vraiment compétitifs et ils peuvent avoir leurs chances."

Si le pilote Honda n'est que brièvement absent et qu'il ne porte pas de séquelles de cette blessure dans les semaines à venir, un retour en force n'est pas à exclure, selon Rossi, en dépit des 25 points perdus dimanche. Car ce qui a frappé chacun avant que l'Espagnol ne parte à la faute, c'est le niveau très supérieur qui était le sien, un niveau qui lui a notamment permis de reprendre plus de trois secondes à Fabio Quartararo dans les 12 tours qui ont suivi le passage du Français en tête.

"Il avait déjà perdu l'avant", rappelle Rossi, "ensuite il a rattrapé ça, il est revenu en force, il est remonté jusqu'en haut, et ensuite quand il était derrière Maverick il poussait sûrement très fort et il a perdu l'arrière dans ce virage. C'est un endroit rapide et sa chute a été très agressive, c'était rude."

Lui-même a fait partie des 13 pilotes doublés par Márquez après son excursion hors-piste dans le cinquième tour, et il n'a pas tenté de résister au rouleau-compresseur : "J'étais très lent, j'étais déjà en difficulté, et j'ai vu qu'il remontait fort alors il m'a passé. Je me suis mis derrière lui et j'ai fait quelques virages dans sa roue, mais je n'avais pas à me mettre en travers parce qu'il avait un rythme supérieur au mien."