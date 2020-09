De retour en première ligne, Rossi se félicite de son rythme de course

Valentino Rossi a décroché ce samedi une place en première ligne sur la grille de départ du Grand Prix de Catalogne, une première pour lui cette saison et même plus globalement depuis la manche de Silverstone il y a plus d'un an. "C'est toujours une très bonne idée de partir de la première ligne, car c'est très important pour la course. Mais aujourd'hui c'est encore plus important pour moi, car c'est une journée spéciale : j'ai signé avec Petronas et je courrai aussi l'année prochaine !" se félicite le #46 auprès du site officiel du MotoGP.

Si cette officialisation de son engagement avec l'équipe satellite Yamaha pour la saison 2021 n'est plus une surprise, puisqu'il ne cachait plus depuis le début du championnat que l'annonce n'était qu'une question de temps, Rossi a indéniablement mis la forme pour marquer le coup. Solide depuis l'entame du week-end, il tient la comparaison avec les autres pilotes du groupe d'Iwata, tous à la fête durant les essais libres puis les qualifications de cette manche catalane.

"On a bien commencé dès vendredi. La moto était déjà compétitive et me donnait de bonnes sensations", explique Valentino Rossi, classé dans le top 10 à chaque séance d'essais libres avant d'aller chercher ce troisième temps en qualifications, preuve de sa compétitivité sur le tour lancé. "Aujourd'hui, on a bien travaillé car on a fait des modifications qui m'ont plu et j'ai amélioré mes trajectoires et mon style. Et puis, en EL4, j'ai eu un bon rythme en pneus usés", souligne-t-il.

Le pilote italien s'est en effet mis en évidence lors de la séance de la mi-journée, la seule qui ne comptait pas pour les qualifications et dont chacun a donc tenté de profiter pour préparer la course. Alors que se pose la question des pneus à privilégier pour la course, Rossi a tenté d'évaluer la tenue des gommes tendres, tournant alors entre 1'40"3 et 1'40"8 avec une monte soft-soft. Il a ensuite troqué ce pneu arrière pour un medium et maintenu ce même rythme, avec une gomme avant à l'usure désormais avancée.

"Pour l'avant je pense que le soft est mieux que le medium, même si c'est un peu difficile pour 24 tours. Il a en tout cas plus de grip", souligne-t-il. "Pour l'arrière, je pense que le choix est très ouvert. Le soft est une option, bien sûr, mais le medium arrière n'est pas trop mal. La différence en performance n'est pas très grande et la course va être très longue, alors avec le medium on pourrait peut-être avoir plus de stabilité à la fin."

"Ce sera un choix difficile demain", admet Rossi. La décision sera prise dimanche matin, après le warm-up qui sera exceptionnellement disputé une heure plus tard que d'habitude puisque le départ de la course ne se fera qu'à 15h. "Je pense qu'on va essayer de faire des comparaisons et ça va aussi dépendre de ce qui se passera cette nuit en termes de météo car les prévisions ne sont pas formidables. J'espère que ça va rester sec car la piste s'est améliorée jour après jour."

Pas de calculs pour le championnat quand on est 9e

Valentino Rossi, qui a manqué le podium de peu à la première course de Misano, a désormais la ferme intention de capitaliser sur sa position de départ pour aller chercher son 200e podium en carrière. "Partir de la première ligne est très important, d'autant que le premier virage est très loin [de la grille de départ]. Il va falloir qu'on fasse le maximum dès le début et qu'on essaye de faire une bonne course", prévient-il.

Mais attention à ne pas sous-estimer la concurrence, et notamment interne... "Je pense que Franco [Morbidelli] et Quartararo ont un très bon rythme, mais aussi Maverick [Viñales]. Et puis Mir aussi, Pol Espargaró, Binder… et basta !" énumère-t-il, estimant que ses performances et celles des autres pilotes Yamaha "sont très similaires", à ceci près que ses rivaux semblent réussir à enchaîner plus de tours à un rythme élevé.

Quoi qu'il en soit, Rossi compte prendre du plaisir et n'a pas l'intention d'entrer dans des calculs dans l'optique du championnat. "Je n'ai pas beaucoup de points de retard, même si j'en ai perdu avec mon erreur de Misano, mais je suis en neuvième position et ça veut dire qu'il y a beaucoup de pilotes devant moi", rappelle-t-il. "Demain il va falloir donner le maximum et essayer de faire au mieux, mais c'est toujours difficile de faire des calculs pour le championnat quand on est neuvième. Il faut juste faire le maximum et marquer autant de points que possible."