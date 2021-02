Plusieurs pilotes MotoGP reprennent la piste à Portimão

Les uns après les autres, les pilotes MotoGP sortent de la pause hivernale en cherchant à retrouver des sensations de vitesse sur circuit. Dans l'attente de la reprise des essais MotoGP, programmée pour le 6 mars pour l'ensemble des pilotes (le 5 pour les rookies), ils sont nombreux à avoir mobilisé une moto de série pour un roulage d'entraînement.

On a ainsi pu voir Johann Zarco enfourcher une Ducati Panigale V4S à Jerez il y a deux semaines, puis Maverick Viñales s'est installé à Alès pour trois jours au guidon d'une Yamaha R1. "Je suis vraiment content", avait expliqué le pilote espagnol. "Je pense que ces trois jours ont été très importants pour aborder la préparation du championnat et qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. On a fait du bon travail et on va essayer de s'améliorer autant que possible pour commencer à fond au Qatar."

Précédemment, le rookie Jorge Martín avait roulé à Portimão. C'est à nouveau sur le circuit portugais que les moteurs vrombissent cette semaine, avec pas moins de cinq pilotes engagés dans la catégorie reine qui ont fait le déplacement.

Venu avec son ami Albert Arenas, Champion du monde Moto3 en titre et désormais engagé en Moto2, Álex Rins a ainsi pu retrouver celle qu'il appelle "Susie", à savoir une GSX-R1000 qu'il a spécialement fait préparer pour ce type de roulages. "Cette année j'ai plus préparé ma Susie", expliquait-il lundi lors d'une visioconférence organisée depuis Portimão. "L'année dernière, je pilotais une version full standard, avec les phares et aussi le siège arrière ! Maintenant on a habillé notre Susie, elle est plus jolie."

"J'ai essayé beaucoup de motos − motocross, dirt bike, supermoto, mini moto… J'ai aussi acheté un nouveau jouet cet hiver, un kart. Mais, pour moi, ce qui est le plus similaire [à la MotoGP], tout en étant une moto différente, c'est la stock. On roule donc ici pour ressentir à nouveau cette adrénaline des 300 km/h… Enfin, 299 km/h parce qu'elle ne permet pas plus !" pointait le pilote Suzuki, qui prévoit de passer deux semaines au Portugal pour sa préparation.

Mercredi et jeudi, la piste de Portimão accueillera également un groupe venu tout droit d'Italie, celui de la VR46 Riders Academy et de son patron, Valentino Rossi. Pour le pilote au numéro 46, ces retrouvailles avec la piste portugaise se feront au guidon d'une Yamaha R1. Il en va de même pour son nouveau coéquipier, Franco Morbidelli, avec qui il a l'habitude de partager ses entraînements à Tavullia et Misano.

Eux aussi membres de l'Academy, Pecco Bagnaia et Luca Marini piloteront une Ducati Panigale V4S, en accord avec le constructeur qui les aligne en MotoGP puisque l'un intègre cette année l'équipe d'usine de Ducati et l'autre rejoint la catégorie reine avec le team Avintia.

D'autres pilotes de la VR46 Riders Academy seront également à l'œuvre, en l'occurrence Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, Stefano Manzi, Niccolò Antonelli et Andrea Migno, qui font les belles heures des catégories Moto2 et Moto3. Tous ont l'habitude d'arpenter le bitume de Misano pour leurs entraînements, mais il s'agit à présent pour eux de varier les plaisirs et de reprendre des automatismes de pilotage sur circuit essentiels avant les tests de pré-saison au programme le mois prochain.

Tous les pilotes Ducati engagés en MotoGP sont également attendus en piste la semaine prochaine, cette fois à Jerez, toujours au guidon de Panigale V4S. Ils doivent cette fois cohabiter avec des MotoGP que feront rouler les pilotes d'essais Ducati et Honda.

Calendrier du mois de mars