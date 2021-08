Rossi : "Une seconde" à trouver en EL3 pour passer en Q2

Tout d'abord seizième de la première séance d'Essais Libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, Valentino Rossi s'est trouvé en mesure de réaliser de conséquentes améliorations chronométriques lors de la séance de l'après-midi, vendredi, pour finalement se classer à la dixième position avec un 2'00"400 ne le plaçant même qu'à un dixième de la septième place d'Aleix Espargaró.

L'entrée dans le top 10 confère un accès direct à la Q2, que Rossi espère désormais être en mesure de conserver lors des EL3, même s'il sait qu'il lui faudra une nouvelle fois sensiblement améliorer sa marque pour y parvenir et que sa position de la veille ne garantit rien du tout. "Je pense qu'en cas de temps sec, comme le disent les prévisions, la matinée [des EL3] sera cruciale et pour rester dans le top 10, nous devons améliorer peut-être d'une seconde parce que tout le monde sera plus rapide. La piste sera plus rapide. Donc pour rester dans le top 10, nous devons trouver un moyen de progresser", commente-t-il.

Du reste, même si certains pilotes disposent d'une bien plus grande marge de confort comme le pilote Yamaha factory Fabio Quartararo, auteur d'un tour plus rapide de 1"083 que le sien, Rossi se satisfait d'une journée au cours de laquelle il a non seulement eu de bonnes sensations et pris du plaisir au guidon, mais qu'il a aussi conclue avec le sentiment d'être capable de continuer à croiser le fer au niveau espéré.

"Ce fut une journée positive pour moi car j'avais déjà un bon feeling avec la moto depuis la matinée", se réjouissait ainsi Rossi lors de son point presse de fin de journée. "Après la fin de la matinée, je n'ai pas été en mesure de donner le maximum de mon potentiel parce qu'à la fin j'ai eu du trafic, et après, le drapeau rouge. Donc, pour l'après-midi, nous avons continué à travailler et il n'a pas été trop mauvais non plus. Nous avons essayé de travailler avec le [pneu] dur mais il était un peu trop dur pour la température qui était assez basse dans l'après-midi. Mais à la fin, avec le soft, j'ai fait deux bons tours et étais dans le top 10 : le ressenti était assez bon. Je me suis beaucoup amusé parce que Silverstone est un grand circuit, j'aime beaucoup le tracé tout comme le nouvel asphalte, et il est très amusant de piloter une MotoGP ici. Il faisait froid mais sec, donc c'est déjà très bien pour Silverstone !"

Selon Rossi, Silverstone est l'un des rares circuits dont la surface a été modifiée et qui est meilleur que l'ancien au niveau de l'adhérence qu'il procure, ce qui n'est pas sans lui plaire. "Un peu comme Spa-Francorchamps", estime-t-il. "C'est une grande étape avec le nouvel asphalte, parce qu'avant, Silverstone était un peu difficile parce que vous aviez différents types d'asphalte et beaucoup de bosses : maintenant c'est une piste très plate et l'adhérence y est très bonne. Donc, sur le papier, c'est un bon circuit pour Yamaha et il est certain que lorsque vous avez un bon grip avec notre moto, vous pouvez aller vite."

Autre particularité de Silverstone : sa longueur. Une autre qualité qui ravit le Docteur, qui apprécie le fait de disposer de 18 virages et de passages techniques dans lesquels bâtir un rythme. "C'est une longue piste, j'aime les longues pistes ! Il y a de tout : du très lent, du moyennement rapide et du freinage dur. Donc c'est un grand plaisir parce que c'est un bon mélange entre un circuit de style ancien et un circuit plus moderne. C'est très large, c'est très rapide, donc vous pouvez utiliser toute votre puissance et quand vous roulez, c'est une grande sensation. Sincèrement, je ne sais pas si sur une piste comme celle-ci, le pilote peut faire plus de différence que sur une autre piste. Peut-être que oui, car c'est très technique et il y a différents types de virages. Mais la plupart du temps, les pistes faciles sur le papier sont très difficiles de toute façon."

Avec Angus Martin