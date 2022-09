En route pour Misano, Márquez espère participer au test officiel

Le retour à la compétition de Marc Márquez ne cesse de se préciser. Honda vient d'annoncer que le #93 allait se rendre à Misano afin d'essayer de participer au test qui aura lieu la semaine prochaine, après le Grand Prix qui s'y tient ce week-end. Pour cela, il devra recevoir le feu vert des médecins.

"Après deux tests positifs réalisés au guidon d'une Honda CBR600RR au MotorLand Aragón les 21 août et 2 septembre, Marc Márquez a acquis de précieuses connaissances sur l'état de son bras. Avec les informations obtenues et la satisfaction des progrès de son humérus droit, Márquez va se rendre au Grand Prix de Saint-Marin avec l'intention de tester sa condition physique au guidon de sa Honda RC213V durant le test post-course. L'octuple Champion du monde arrivera à Misano vendredi soir afin d'observer et de travailler à nouveau aux côtés du team et du HRC avant de viser un retour en piste mardi", a annoncé l'équipe Honda officielle.

L'espoir demeure plus que jamais présent pour le pilote, retiré des circuits depuis fin mai, moment où il s'est envolé pour les États-Unis afin d'y subir une quatrième opération du bras droit. En convalescence depuis, son absence est plus que jamais remarquée dans une période très compliquée pour le constructeur japonais.

Celui-ci n'avait pas caché son souhait de voir Márquez prendre part au test, et ce alors qu'aucun feu vert des médecins n'avait été prononcé. Petit à petit, les nouvelles rassurantes sont arrivées, et il ne manque plus qu'un ultime accord médical pour enfin revoir l'Espagnol en piste.

"Le prochain cap devrait être d'essayer une moto de compétition donc on réfléchit à essayer de faire ça. On ne sait pas quelle sera sa condition car il a passé beaucoup de temps sans moto mais c'est notre idée", a pour sa part expliqué Alberto Puig, le team manager de l'équipe Repsol Honda, au site officiel.

L'avis de Márquez sera fondamental pour Honda, qui compte sur le test de Misano pour valider les premiers éléments de son prototype 2023, alors qu'un important retard a été pris du côté de l'aérodynamique.

S'il reçoit l'approbation des médecins pour participer au test, il n'est pas encore validé que le pilote espagnol effectuera un retour définitif à la compétition à compter du Grand Prix suivant, en Aragón. Tout dépendra de son état physique au sortir du test. Néanmoins, il n'a pas caché sa volonté de revenir en n'étant pas encore à 100% de sa forme.