Saison MotoGP 2021 : qui sont les pilotes et leurs équipes ?

Alors que 2021 marque la fin d'un cycle contractuel entre les constructeurs, les teams et la Dorna, c'est la stabilité qui prime concernant les équipes engagées en MotoGP cette saison. Elles sont toujours 11, inchangées par rapport à l'année dernière. Six constructeurs disposent d'un team d'usine (Suzuki, KTM, Ducati, Yamaha, Honda et Aprilia) et quatre d'entre eux fournissent également un ou deux teams satellites. Ducati reste la marque la plus représentée, avec six machines à elle seule sur la grille.

Voir aussi : Les équipes MotoGP 2021

Quatre départs et neuf changements

Si le nombre de pilotes inscrits dans la catégorie ne change pas (ils sont toujours 22), plus de la moitié du plateau MotoGP est renouvelée cette saison par rapport à 2020.

Ils sont en effet neuf à changer d'équipe, dont deux qui se lient à un nouveau constructeur, en l'occurrence Danilo Petrucci, qui passe de Ducati à KTM, et Pol Espargaró, qui quitte le groupe autrichien pour rejoindre Honda. Miguel Oliveira, Jack Miller, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, Valentino Rossi, Johann Zarco et Álex Márquez se contentent quant à eux d'un transfert dans une autre équipe fournie par le constructeur qu'ils connaissent déjà.

Par ailleurs, quatre pilotes répondent aux conditions énoncées par le règlement pour être considérés comme des rookies. C'est le cas, bien sûr, de ceux qui sont promus depuis la catégorie Moto2, tous trois liés à Ducati : Jorge Martín chez Pramac, et Enea Bastianini et Luca Marini chez Avintia. Mais Lorenzo Savadori fait lui aussi office de rookie, puisqu'il n'a disputé que trois Grands Prix dans la catégorie jusqu'à présent et n'atteint donc pas la limite de six dictée par le règlement.

Lire aussi : Pramac et cette victoire si souvent touchée du doigt avec Ducati

Parmi les pilotes de la saison passée, on enregistre quatre départs : Andrea Dovizioso (quatrième du championnat en 2020) a officiellement pris une année sabbatique, Cal Crutchlow a mis un terme à son parcours de titulaire pour devenir essayeur pour Yamaha, et Bradley Smith et Tito Rabat n'ont pas été reconduits.

On le sait, un cas reste à part, celui de Marc Márquez. Toujours convalescent depuis qu'il s'est fracturé le bras lors de la première course de la saison 2020, le champion espagnol n'a pas reçu le feu vert des médecins pour disputer les deux premières manches, à Losail. Il y sera remplacé, comme l'an dernier, par Stefan Bradl, mais reste bel et bien le pilote officiel de Repsol Honda pour cette saison.

Tous les pilotes MotoGP

* Rookie

On notera par ailleurs que la saison 2021 marquera le retour des wild-cards. Supprimées en 2020 pour faire face à la crise, ces inscriptions supplémentaires de pilotes sur les Grands Prix est à nouveau autorisée. Dernier constructeur à bénéficier des concessions du règlement, Aprilia peut en inscrire six sur l'ensemble du championnat, les autres marques sont limitées à trois.

Ducati fait main basse sur les petits nouveaux

On l'a dit, quatre pilotes débutent pour la première fois la saison en tant que titulaires MotoGP. Ceux qui sont pleinement débutants et n'ont pas encore pris part à la moindre course dans la catégorie ont tous les trois été signés par Ducati. Jorge Martín disposera de la Desmosedici la plus évoluée au sein du team Pramac Racing, où il fera équipe avec Johann Zarco, tandis que les deux hommes qui ont terminé au sommet du championnat Moto2 la saison dernière − Enea Bastianini, le champion, et Luca Marini, son dauphin − seront associés chez Avintia avec une moto plus ancienne.

Lire aussi : Saison MotoGP 2021 : calendrier et règlement

La tâche s'annonce ardue, car au cours de son Histoire, le MotoGP n'a pas souvent vu les rookies briller. Depuis la création de la catégorie en 2002, un seul pilote a réussi à boucler des tours en tête lors de sa première course, en l'occurrence Johann Zarco à Losail en 2017, et aucun d'eux n'a jamais gagné sa toute première épreuve (le dernier étant Max Biaggi en 1998, en 500cc donc). Depuis 2002, ils ne sont que trois à être passés près du Graal et à avoir terminé leur première course MotoGP sur le podium : Marc Márquez s'était classé troisième en 2013, Dani Pedrosa avait obtenu la deuxième place en 2006, tout comme Jorge Lorenzo à ses débuts en 2008.

Outre cette deuxième place rapidement conquise, Lorenzo se distingue en ayant été le seul à décrocher la pole position lors de ses premières qualifications en MotoGP − justement à Losail, en 2008. Cette même année, il s'agissait même d'un doublé de débutants sur la grille de départ, puisque James Toseland s'était qualifié deuxième, cependant l'exploit n'en est pas moins rare.

En 2019, Fabio Quartararo avait marqué les esprits en signant le meilleur tour en course pour son premier Grand Prix, qu'il avait disputé la rage au ventre après avoir manqué son départ. La saison dernière, Brad Binder a fait mieux encore puisqu'il a signé sa première victoire dès sa troisième épreuve dans la catégorie (ce qui était également un premier succès pour KTM en MotoGP). Autant dire que la barre a été placée haut !

Espagne et Italie dominent

C'est désormais habituel, l'Espagne et l'Italie sont les pays les mieux représentés sur l'échiquier avec respectivement neuf pilotes pour l'une et sept pour l'autre. La France compte tout de même deux représentants grâce à Fabio Quartararo et Johann Zarco, et les autres pays un seul : l'Australie peut compter sur Jack Miller, le Japon sur Takaaki Nakagami, l'Afrique du Sud sur Brad Binder et le Portugal sur Miguel Oliveira.

Cette saison marque toutefois une grande nouveauté, puisqu'il n'y a plus de pilotes britanniques sur la grille, une première depuis 2010, alors qu'ils étaient encore deux l'an dernier.

De 21 à 42 ans

Avec le départ des quatre trentenaires que sont Dovizioso, Crutchlow, Rabat et Smith, la moyenne d'âge passe à 26,4 ans cette saison. Le spectre reste cependant très large, en grande partie dû au fait que Valentino Rossi, 42 ans, poursuit allègrement sa carrière. Outre l'Italien, seuls trois pilotes ont passé le cap des 30 ans : Aleix Espargaró, Danilo Petrucci et Johann Zarco.

Si le Docteur est bien entendu le pilote le plus âgé du plateau cette saison encore, le plus jeune reste Iker Lecuona, 21 ans seulement. Avec l'Espagnol du team Tech3, ils sont huit à être nés après les débuts de Rossi en Championnat du monde, qui remontent à 1996.

Douze Champions du monde

Avec des âges aussi contrastés, on note logiquement de grandes différences dans les parcours et les réalisations des uns et des autres.

Le plateau MotoGP compte cette année 12 pilotes déjà titrés Champions du monde en Grand Prix, ce qui égale un record déjà établi en 2015, 2018 et 2020. Au total des trois catégories, cela représente un cumul de 30 titres. Onze pilotes ont déjà gagné des courses dans la catégorie reine, dont cinq pour qui ce succès, on s'en souvient, est arrivé l'an dernier (Quartararo, Binder, Oliveira, Morbidelli et Mir). Et ils sont 19 au total à avoir déjà gagné au moins une course dans l'une ou l'autre des catégories du championnat.

Le palmarès des pilotes MotoGP en 2021 :

R = rookie /

* 500cc et MotoGP

Voir aussi : Les 20 derniers vainqueurs en MotoGP

Toutes les MotoGP 2021 en photos

Cliquez sur les flèches pour passer d'une photo à l'autre.

Team Suzuki Ecstar 1 / 13 Photo de: Suzuki Red Bull KTM Factory Racing 2 / 13 Photo de: KTM Ducati Team 3 / 13 Photo de: Ducati Corse Yamaha Factory Racing 4 / 13 Photo de: Yamaha MotoGP Repsol Honda Team 5 / 13 Photo de: Honda Racing Aprilia Racing Team Gresini 6 / 13 Photo de: Aprilia Racing Petronas Yamaha SRT 7 / 13 Photo de: Petronas Yamaha SRT Pramac Ducati 8 / 13 Tech3 KTM Factory Racing 9 / 13 Photo de: KTM LCR Honda (Álex Márquez) 10 / 13 Photo de: Team LCR LCR Honda (Takaaki Nakagami) 11 / 13 Photo de: Team LCR Esponsorama Racing (Enea Bastianini) 12 / 13 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Esponsorama Racing (Luca Marini) 13 / 13 Photo de: SKY Racing Team VR46