Schwantz a proposé son aide à Suzuki, "mais pas à plein temps"

Après vingt ans de carrière en MotoGP, mais surtout après avoir été aux manettes de la relance de Suzuki, trois ans après la fin du programme précédent, Davide Brivio a fait le choix de changer de vie en rejoignant la Formule 1. Une fois le titre atteint avec le constructeur japonais, l'emblématique team manager a accepté le nouveau défi que lui proposait Alpine, créant la stupéfaction au sein de l'équipe qu'il venait de porter au succès.

Durant quelques jours, des spéculations ont circulé au sujet de différents profils perçus comme de possibles remplaçants de Brivio à la tête de l'équipe, avant que Suzuki n'annonce finalement son choix de laisser la place vacante. Décision a été prise de maintenir un maximum de stabilité en s'appuyant sur les autres membres clés de la direction, et notamment Shinichi Sahara, chef de projet.

Un temps cité, Kevin Schwantz ne prendra donc pas la direction de l'équipe, lui qui fut titré sous les couleurs de Suzuki en 1993. Le Texan, âgé de 56 ans, précise toutefois qu'il se tient à disposition afin d'aider là où il le pourra.

"J'ai toujours dit que j'aiderai Suzuki de la manière dont je le pourrai si l'occasion se présente. Je ne pense pas que cette opportunité soit arrivée pour le moment, je crois que Sahara-san semble convaincu qu'ils peuvent prendre le témoin et accomplir ce qu'ils ont réalisé cette année sans Brivio et sans que personne d'autre ne soit vraiment là [pour le remplacer]", explique Schwantz à BIkesportnews.

"Ce ne sera pas facile, mais Sahara-san a travaillé dans beaucoup d'endroits et il a fait beaucoup de choses chez Suzuki, que ce soit sur les motos de série ou la GSXR-1000 sur laquelle nous avons travaillé ensemble. Il a fait des tonnes de choses différentes. Je pense donc qu'il a tout ce qu'il faut pour réussir à maintenir la confiance dans cette équipe et pour continuer à produire une super moto de course et poursuivre le développement, je lui souhaite donc bonne chance. J'ai proposé mon aide, mais je ne veux pas le faire à plein temps, c'est certain", ajoute l'ancien pilote.

Lui-même retiré des Grands Prix en tant que pilote depuis 1995, Kevin Schwantz n'a jamais perdu le lien avec le championnat depuis. Impliqué notamment dans la création du Circuit of the Americas, il a aussi conservé un rôle d'ambassadeur de Suzuki, conseillant les pilotes de l'ère moderne lors de ses visites régulières dans le paddock. Témoin du travail mené par Davide Brivio et du vide qu'il laissera, il espère qu'il s'agira du seul changement dans la structure en vue de la saison à venir.

"Chaque fois que Suzuki gagne, c'est spécial, ça ne fait aucun doute", assure-t-il. "En n'étant pas véritablement impliqué dans l'équipe et en ne pouvant les voir sur aucun Grand Prix cette année, ça m'a paru un peu lointain mais cela m'a clairement rendu fier de voir les Suzuki gagner des courses, puis quand ça a été au tour du championnat à la fin de l'année et que Joan Mir a obtenu le titre de Champion du monde 2020."

"Je comprends le point de vue de Brivio : 'C'est un nouveau défi, ce sera un monde différent, je veux vraiment y accéder et trouver comment y réussir'. Il ne fait aucun doute qu'il y arrivera", souligne l'Américain. "Davide et Roberto [son frère, qui était coordinateur de l'équipe, ndlr] vont tous les deux clairement manquer à Suzuki. Ils ont fait du super travail en montant cette équipe, un groupe de personnes fantastiques. J'espère que la plupart du staff restera inchangé et qu'il ne manquera que les frères Brivio."

"Félicitations à eux, c'est le titre d'une équipe. Je sais que c'est Joan qui est Champion du monde mais ce sont eux qui ont mis cela en place. Bonne chance pour la suite de [leur] carrière, et je [leur] souhaite du succès rapide en Formule 1 !"