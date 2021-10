Les séances de warm-up repoussées de 20 minutes

Un léger changement a été annoncé au programme du Grand Prix d'Émilie-Romagne, qui se déroule ce week-end sur le circuit de Misano. L'horaire des trois séances de warm-up qui doivent avoir lieu dimanche matin a en effet été repoussé de 20 minutes.

Depuis le début du week-end, la météo est exécrable sur la côte adriatique, la pluie ayant accompagné toutes les séances qui se sont tenues jusqu'à présent à Misano. Mais ce sont les températures qui poussent à cette modification, alors que la piste peine à atteindre les 14°C au début de la journée. L'an dernier déjà, à la même époque, et alors qu'une fraîcheur similaire était observée sur le bitume du MotorLand, le programme du Grand Prix d'Aragón avait été décalé dans le but de bénéficier de conditions plus favorables.

Au lieu de débuter à 8h40, le warm-up de la catégorie Moto3 s'élancera donc dimanche à 9h. Puis ce sera au tour des pilotes Moto2 de prendre la piste à 9h30, et enfin à ceux de la catégorie MotoGP de leur succéder à 10h au lieu de 9h40.

À la suite du warm-up MotoGP, la piste accueillera une parade en l'honneur de Fausto Gresini, puis la grille de départ de la première course prendra place. Les horaires des trois courses sont inchangés, avec un départ à 11h pour le Moto3, à 12h20 pour le Moto2 et enfin à 14h pour la catégorie MotoGP.

Seizième des 18 manches de cette saison, le Grand Prix d'Émilie-Romagne offrira une première chance de titre à Pedro Acosta dans la catégorie Moto3, puis à Fabio Quartararo en MotoGP. Le Français, resté leader depuis son Grand Prix national en mai, prendra le départ de la course avec 52 points d'avance sur son dernier rival, Pecco Bagnaia. Une victoire dimanche serait quoi qu'il arrive synonyme de sacre pour Quartararo, et de nombreux autres scénarios s'offrent à lui pour l'emporter en fonction du classement de son adversaire.

Lire aussi : Fabio Quartararo champion à Misano si...