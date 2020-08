Sécurité : le Red Bull Ring sera modifié, les pilotes confiants

Avant-même le spectaculaire accident ayant impliqué Johann Zarco et Franco Morbidelli lors de la première des deux épreuves du Red Bull Ring et ayant donné des sueurs froides à un Valentino Rossi passé à deux doigts d'en être le malheureux protagoniste ; ou encore l'accident ayant impliqué Enea Bastianini et blessé Hafizh Syahrin en Moto2, se posaient déjà des questions concernant de possibles modifications de tracé offrant plus de sérénité aux pilotes.

De rapides aménagements avaient vu le jour dans la voie de dégagement du virage 3, notamment, où se trouve un important point de freinage et le risque de traverser la piste devant d'autres motos en cas de mauvaise chute, comme au premier virage. Le sujet a ainsi logiquement été abordé lors de la Commission de sécurité du Grand Prix de Styrie, réunion organisée en amont de chaque événement le vendredi soir entre les pilotes et les responsables du championnat.

Parmi les pilotes, Johann Zarco avait bien entendu à cœur de voir les discussions prendre une orientation productive focalisée sur les aménagements en eux-mêmes, plutôt que sur les responsabilités ou circonstances ayant pu mener à des incidents. Il s'était montré soulagé, en sortant de réunion, de constater que c'était bien le cas. "On a parlé de la sécurité de la piste de Spielberg, pas de qui est tombé, comment, par la faute de qui", soufflait-il ainsi. "On a donc parlé de l'accident, mais juste dans le but de changer la piste. Le Red Bull Ring est prêt : ils peuvent faire beaucoup de choses. Quand c'est dans l'esprit de Red Bull, personne ne peut les arrêter et s'ils veulent changer quelque chose, ils le feront."

"Quelque chose de permanent et plus sûr"

Franco Uncini, responsable de la sécurité de la FIM, a confirmé qu’un changement du tracé était à l’étude en vue de la prochaine édition et a lui aussi salué la réactivité des propriétaires du circuit pour initier des changements. Ce que désirent avant tout les organisateurs comme les pilotes est une solution viable sur le long terme.

"Ce n'étaient que des travaux d'urgence, que nous avons menés en quelques heures grâce au grand niveau de professionnalisme des personnes ici au Red Bull Ring", explique l'Italien au sujet des modifications rapides réalisées dès le week-end dernier. "Ils ont fait un travail excellent en peu de temps, et nous avons la chance qu'ils soient déjà organisés pour mener ce type de travaux. Mais il est certain que ça n'est pas permanent : c'est quelque chose qui n'a été mis en place qu'entre un week-end et l'autre. Nous allons étudier attentivement ce que nous ferons pour l'avenir, car en parlant avec les pilotes, plusieurs opinions ont été exprimées et il faut que nous proposions quelque chose qui soit permanent et plus sûr. Nous allons étudier cela et nous le saurons d'ici peu."

Le virage 1 n'est pas dangereux Andrea Dovizioso

"Le virage 1 n'est pas dangereux, mais il est clair que quand on tombe comme l'a fait Viñales, la moto peut rester au milieu et il faut aussi évaluer ça", estimait de son côté Andrea Dovizioso au terme des deux week-ends passés en Autriche. D'autres endroits, en revanche, sont désignés comme étant très sensibles par certains pilotes. "Moi aussi j'ai failli créer le bazar [en course] parce que j'ai freiné sur la partie sale au virage 2 et si j'étais tombé, j'aurais pris un tas de motos", reconnaît volontiers le vice-Champion du monde. "L'ensemble des virages 2 et 3 doit être modifié : on en a parlé à la Commission de sécurité et des propositions ont déjà été faites pour modifier la piste." Dovizioso a lui aussi été séduit par l'approche des promoteurs, qui se sont montrés très à l'écoute des pilotes et proactifs pour engager des changements. "Ce qui est bien, c'est que les propriétaires du circuit se sont dit totalement disposés à travailler sur le tracé et c'est important. Des propositions vont être faites dans les prochaines semaines et on évaluera celle qui sera adoptée", félicite le pilote Ducati, vainqueur de la première des deux épreuves qui s'y sont déroulées.

Monté sur la plus haute marche du podium la semaine suivante, Miguel Oliveira partage l'optimisme de ses pairs quant au fait que ce qui devra être fait le sera promptement. Le Portugais a lui aussi senti que les propriétaires du Red Bull Ring se montraient très à l'écoute. "Il y a eu des événements assez particuliers qui ont menés aux drapeaux rouges", explique le pilote Tech 3 KTM. "Je ne pense pas qu'il y ait de gros soucis avec la piste, mais on sait que certaines choses doivent être changées sur le tracé. Je crois qu'il s'agit d'une discussion ouverte et que nous verrons un Red Bull Ring plus sûr pour les prochaines saisons."

Les propositions auront encore besoin de recueillir un aval de l'ensemble des protagonistes pour voir le jour. Parmi celle-ci, Takaaki Nakagami révèle qu'un projet de chicane est à l'étude. "Cette piste est assez spéciale car elle est très rapide, surtout dans les secteurs un et deux, après les virages 1, 2 et 3", commence le Japonais. "À la Commission de sécurité de vendredi, après les EL2, beaucoup se sont plaint de la sécurité du tracé. J’ai entendu qu’il y avait quelques idées de changement du tracé entre les virages 2 et 3. Peut-être qu’ils vont essayer de mettre une chicane mais je ne sais pas, ils ont dit que ce n'était qu'une idée. Nous verrons bien dans le futur."

Espargaró à contre-courant

Toujours un peu plus bloqué en début de second week-end sur le fait de course qui avait provoqué l'accident entre Zarco et Morbidelli que sur les solutions à adopter, Pol Espargaró tenait un discours un peu plus dénonciateur.

"Ce n'est clairement pas la meilleure piste en termes de voies de dégagement, mais on est en train de parler de la sécurité d'une piste à cause d'une erreur humaine", insistait-il en début de week-end. "Ce n'est pas parce que la piste est ainsi faite qu'il y a eu un gros problème. Le fait est que la piste n'est pas l'une des plus sûres, c'est certain, parce qu'à beaucoup d'endroits il n'y a pas beaucoup de voies de dégagements, mais ce qui s'est passé en course ne devrait pas arriver. Ces choses-là ne peuvent pas arriver en MotoGP car on va très vite. On devrait donc partir de ce point-là : ce genre de choses ne devrait pas arriver en MotoGP, quelle que soit la piste. Ça peut arriver sur n'importe quel autre circuit, comme par exemple Le Mans : on arrive super vite au premier virage et s'il devait se passer quelque chose comme ça ce serait là aussi super dangereux. Alors ça n'est pas une question de piste mais de manœuvre."

Un son de cloche qui ne changeait pas chez l'Espagnol après la seconde course de dimanche : "Je pense que le week-end dernier, c'est une erreur humaine qui a entraîné tout ce bordel. Alors sans cette erreur humaine et sans ce problème de freins, les courses n'auraient pas été interrompues au drapeau rouge. Bien sûr, la piste peut être améliorée à certains endroits, c'est certain, et la Dorna et la Commission de sécurité y travaillent, mais c'étaient deux problèmes qui n'étaient pas liés à la piste."

Concentré sur une solution au niveau du tracé, son frère Aleix Espargaró révèle de son côté avoir discuté d'une option de modification avec Viñales à l'abord du virage 3. "C'est un virage très difficile. Il n'est pas assez sûr pour le MotoGP. […] Je pense que ce ne sera pas facile de modifier le tracé de la piste. Par exemple, je suis allé faire du vélo avec Maverick et on se demandait pourquoi le virage 2 ne deviendrait pas un virage plus marqué, plus agressif, pour que l'on freine plus et que l'on réduise ainsi la vitesse dans la ligne droite. Je ne sais pas s'il y a assez de place à gauche pour le faire, mais c'est une possibilité. Et l'autre serait d'en faire une complète ligne droite, mais c'est très dangereux."

Avec Léna Buffa