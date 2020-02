Shakedown, J3 - KTM maintient le cap alors que Lorenzo fait son retour

Le shakedown du test de Sepang a pris fin ce mardi, troisième journée de cette pré-séance destinée aux pilotes essayeurs, aux rookies de la saison 2020 et aux titulaires des constructeurs bénéficiant des concessions réglementaires en guise de préparation du test collectif et officiel qui débutera vendredi sur le circuit malaisien.

Pol Espargaró a dominé la feuille des temps durant l'intégralité de cette journée. Avec un chrono final de 1'59"444, il a abaissé la référence établie par Dani Pedrosa durant les deux journées précédentes. Après avoir apporté sa contribution au guidon de la RC16, le pilote d'essais espagnol a passé le témoin à Mika Kallio ce mardi, alors que le clan KTM était toujours complété par le rookie Brad Binder et les pilotes Tech3, Iker Lecuona et Miguel Oliveira. Et le Portugais a terminé ce roulage ravi, troisième avec un temps de 1'59"748, plus rapide que celui de Pedrosa lundi.

Mais la grande nouvelle du jour se situait au-delà des chronos et des performances, si complexes à interpréter sur un test de la sorte : ce mardi a en effet marqué le retour de Jorge Lorenzo au guidon de la Yamaha, trois ans et demi après son divorce du constructeur avec lequel il a remporté ses trois titres MotoGP. Arrivé à Sepang hier, le pilote espagnol a pris la piste ce matin peu après le lancement de cette troisième et dernière journée. Après avoir pris ses marques dans un bref premier run, Lorenzo a bouclé 46 tours (ça ne s'invente pas) et s'est classé à une seconde de la meilleure performance signée par Pol Espargaró.

Du côté de chez Aprilia, Aleix Espargaró a lui aussi fait son apparition en piste ce mardi, afin d'entamer ses essais au guidon de l'Aprilia 2020, une moto riche en innovations qu'il a comparée à la version précédente. Un travail intense et qui s'est illustré par une bonne performance puisqu'il a enregistré le deuxième temps du jour. Et après notamment 25 tours au guidon de la version 2020 de la RS-GP, l'Espagnol n'a pas caché son grand enthousiaste face aux évolutions introduites.

Seul pilote Ducati du jour, Michele Pirro s'est quant à lui classé quatrième, tandis que Stefan Bradl a placé la Honda au sixième rang à une seconde du temps de référence, les deux pilotes d'essais encadrant Brad Binder dans le classement.

Le vrombissement des MotoGP va désormais cesser momentanément à Sepang, où les activités reprendront sous peu. Jeudi, plusieurs présentations d'équipes s'y tiendront, puis vendredi l'ensemble du plateau sera de retour en piste pour les trois jours du test officiel. Et d'ici-là les équipes scruteront attentivement le ciel, car quelques gouttes de pluie ont accompagné ce mardi la fin de la journée d'essais...

Shakedown test Sepang - Jour 3