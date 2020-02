Shakedown J1 - Pedrosa devant, Lorenzo au box

Avant les essais officiels de Sepang, qui débuteront le 7 février prochain, la piste accueillant le Grand Prix de Malaisie est mise à disposition des pilotes d'essais, des rookies et des titulaires des constructeurs disposant de "concessions", à savoir Aprilia et KTM. C'est le constructeur autrichien qui figure au sommet de la feuille des temps, avec Dani Pedrosa. L'Espagnol a signé un chrono de 2'00"625, plus rapide de quelques millièmes que Michele Pirro, sur la Ducati.

L'Italien a piloté aujourd'hui deux versions différentes de la Demosedici GP20, avec lesquelles il a réalisé les deuxième et troisième meilleurs temps. Il faut toutefois noter que l'ensemble des pilotes ne disposait pas d'un transpondeur pour ces premiers essais, les temps affichés ne donnant donc qu'une image incomplète des résultats. Derrière Pirro figure Sylvain Guintoli sur la Suzuki, et enfin Álex Márquez, qui a encore roulé avec une Honda RC213V aux couleurs du HRC, avant la présentation officielle Repsol Honda mardi.

Lire aussi : Aprilia dévoile sa moto 2020 à Sepang

Au guidon de la nouvelle Aprilia, Bradley Smith n'a pu faire mieux qu'un temps de 2'02"760, et il a effectué 43 tours sur une machine qui affiche un look radicalement différent de celle de 2019. Pas de trace toutefois en piste des Yamaha, dont celle de Jorge Lorenzo, dont le retour est évidemment attendu par tout le paddock.

Le Majorquin est bien présent à Sepang, et il semblerait que sa première sortie en tant que pilote d'essais officiel de la marque d'Iwata se produise ce lundi. Ce sera la première fois depuis 2016 que le numéro 99 prendra le guidon d'une Yamaha YZR-M1, lui qui a disputé deux saisons chez Ducati et une chez Honda avant d'annoncer en novembre dernier sa retraite en tant que pilote titulaire.