Shakedown, J2 - KTM se maintient au sommet

C'est un doublé KTM qui clôt la deuxième journée du shakedown organisé à Sepang, un test de trois jours réservé aux pilotes essayeurs, aux rookies et aux titulaires des deux constructeurs bénéficiant des concessions réglementaires. En l'absence de tous les pilotes, mais aussi de transpondeurs pour certains d'entre eux, difficile de se faire une idée précise des chronos établis au cours de ces essais et du véritable niveau affiché par les différentes machines, néanmoins les éléments dont nous disposons témoignent d'un meilleur temps à nouveau signé par Dani Pedrosa ce lundi.

Après le chrono de 2'00"625 qu'il avait établi dimanche, Pedrosa a abaissé la marque à 1'59"841 aujourd'hui, ce qui lui a permis de se montrer légèrement plus rapide que le chef de file de l'équipe KTM, Pol Espargaró. En charge du développement de la machine autrichienne, tous deux sont les seuls à être descendus sous la barre des deux minutes au tour, sur une piste dont la référence absolue se situe en 1'58"3. Dimanche, le plus jeune des frères Espargaró n'avait pas de transpondeur sur sa RC16, si bien que ses temps n'ont pas été rendus publics.

Toujours dans le clan KTM, le plus fourni grâce aux concessions dont profite à la perfection le constructeur, Brad Binder, à l'aube de sa première saison dans la catégorie reine, a concédé plus d'une seconde à Dani Pedrosa ce qui lui vaut le septième temps. Iker Lecuona se prépare aussi, lui qui bénéficiera également du statut de rookie bien qu'il ait déjà pris le départ d'une course en MotoGP en fin de saison dernière. Il prend ses marques au sein du team Tech3, qu'a réintégré Miguel Oliveira. Convalescent à la fin du championnat, le Portugais a retrouvé Guy Coulon et son staff technique dimanche et peut à présent se remettre dans le bain.

Troisième rookie de la saison à venir, Álex Márquez a poursuivi aujourd'hui son travail au guidon de la Honda RC213V, toujours dans des couleurs neutres. Auteur d'une petite chute, il a signé le troisième temps du jour, derrière les deux KTM de tête, et a ensuite mis sur pause ses essais pour désormais rejoindre Jakarta où aura lieu mardi après-midi (9h30 heure française) la présentation officielle de l'équipe qu'il forme avec son frère, Marc Márquez. Tous deux feront leur retour en piste vendredi, pour le début du test officiel.

Lorenzo attendu mardi

En attendant, les autres pilotes vont pouvoir réaliser une dernière journée de travail en piste dans le cadre de ce shakedown mardi. Et le rendez-vous de ce mardi est des plus attendus, car il permettra de voir enfin Jorge Lorenzo enfourcher la M1. Arrivé aujourd'hui sur place, le pilote espagnol a fait une apparition très remarquée sur le circuit pour faire la connaissance de Silvano Galbusera, son chef mécanicien, découvrir la machine frappée du numéro 99 et enfiler son cuir une première fois, trois ans et demi après avoir quitté Yamaha.

Mardi, on devrait également voir Aleix Espargaró en piste, alors qu'Aprilia a réservé les deux premières journées à Bradley Smith, son pilote d'essais, et Lorenzo Savadori, appelé en remplacement d'Andrea Iannone. Le premier cité a piloté la version 2020 de la RS-GP tandis que le pilote italien a piloté l'Aprilia 2019. Espargaró, lui, est resté attentif mais devra attendre ce dernier jour pour se faire lui aussi une idée personnelle des évolutions si innovantes de Noale.

Le reste de l'effectif concerne des pilotes essayeurs : Michele Pirro chez Ducati, Stefan Bradl chez Honda et un trio chez Yamaha formé de Katsuyuki Nakasuga, Kohta Nozane et Broc Parkes, mais sans distinction possible dans les temps enregistrés. Pour l'ensemble de ce contingent, quel que soit le constructeur, le travail porte de toute façon sur l'évaluation des nouveautés et les comparaisons de différentes versions des machines, alors que la performance pure sera plutôt recherchée en fin de semaine par les titulaires, avec cette fois des chronos plus clairement affichés.

