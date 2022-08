Silverstone confirmé au calendrier 2023, sa ligne droite déplacée

En 2011, Silverstone a déplacé sa ligne droite principale entre les virages de Club et Abbey afin d'utiliser le Wing, un nouveau bâtiment des stands plus moderne et plus imposant. La Formule 1 et le MotoGP se sont ainsi déplacés à l'autre bout du circuit mais à partir de 2013, le championnat sur deux roues a retrouvé les anciens garages et l'ancienne ligne droite principale.

Le MotoGP et le circuit de Silverstone ont annoncé qu'ils retrouveront le Wing et le complexe nommé paddock international en 2023, et donc que la ligne droite principale sera déplacée. Cette évolution permettra de réduire les émissions de CO2 des garages de 90% puisque 1 342 panneaux solaires ont été installés sur le sommet du Wing et qu'une nouvelle phase du projet de Silverstone pour atteindre la neutralité carbone permettra d'atteindre le nombre de 2 764 panneaux cette année, couvrant une surface de 5 200 m².

"Collectivement, le MotoGP est déterminé à amélioré son influence positive et Silverstone est un partenaire important dans notre volonté de mettre en place un avenir plus durable", souligne Carmelo Ezpeleta, promoteur du championnat. "Comme cela a déjà été annoncé, le MotoGP utilisera 100% de carburants durables d'ici 2027, et ce n'est qu'un aspect de notre stratégie mondiale, le développement durable étant au cœur du championnat."

La ligne droite utilisée pour l'édition 2022 du GP de Grande-Bretagne

"Il faut maintenant embrasser l'innovation et lui permettre d'inspirer nos actions, sur la piste et en dehors, et nous sommes impatients de retrouver le Wing, symbole idéal de ce qui est possible en associant l'envie, la volonté et notre passion commune pour générer un changement positif."

La date du Grand Prix 2023 officialisée

En marge de cette décision, le championnat confirme également la présence du Grand Prix de Grande-Bretagne au calendrier 2023, le précédant contrat ne portant que sur la saison 2022. Aucune mention n'a cependant été faite de la durée du nouvel accord liant le circuit et l'organisateur du MotoGP.

C'est à Silverstone qu'a été créé le Grand Prix de Grande-Bretagne moto, en 1977, remplaçant alors le TT de l’Île de Man au calendrier. Donington a ensuite été l'hôte de l'épreuve de 1987 à 2009 avant le retour de Silverstone en 2010. Depuis, l'épreuve n'a plus manqué au calendrier qu'en 2020, à cause de la crise sanitaire.

Le circuit et le promoteur ont par ailleurs annoncé que ce Grand Prix conserverait la même date l'an prochain, du 4 au 6 août. Auparavant disputée à la fin du mois d'août, la course a échangé sa place avec le Red Bull Ring cette année.

Le calendrier 2023 commence à prendre forme puisqu'il y a quelques jours, la Dorna a annoncé que la saison débuterait avec le GP du Portugal sur le circuit de l'Algarve, des travaux de modernisation étant prévus à Doha, qui accueillera le MotoGP plus tard dans l'année.