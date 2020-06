Officiel - Smith va débuter la saison avec Aprilia à Jerez

Soupçonné de dopage, Andrea Andrea Iannone est pour le moment privé de compétitions organisées par la FIM jusqu'au mois de juin 2021. L'Italien, qui clame son innocence, a déposé un recours devant le TAS mais n'a pas encore eu de réponse et ne devrait pas en savoir plus avant l'été. De fait, sa participation aux courses d'ouverture de la saison 2020 était de plus en plus mise en doute et Aprilia n'a pas caché se préparer à cette éventualité.

Massimo Rivola a en effet révélé ces derniers jours que le pilote d'essais, Bradley Smith, tenait la corde pour remplacer Iannone en début de saison, et que son manager avait même été chargé de prévenir l'équipe de MotoE pour laquelle court Smith que ce dernier serait indisponible en début d'année, tant qu'il devra remplacer Iannone. La durée de sa suspension est toujours inconnue, mais Aprilia a désormais officialisé le fait que l'Italien ne serait pas au départ de la saison.

C'est donc Smith qui a été confirmé aux côtés d'Aleix Espargaró pour les Grands Prix d'Espagne et d'Andalousie, qui se tiendront les 19 et 26 juillet sur le circuit de Jerez. Avec des tests en cours à Misano, Aprilia a certainement préféré confirmer au Britannique qu'il était en train de se préparer pour des courses dans le rôle de titulaire, afin qu'il ne fasse pas uniquement du travail de fond pour la marque de Noale.

Espargaró et Smith ont déjà disputé les tests hivernaux à Sepang et Losail, au guidon d'une Aprilia RS-GP qui s'est montrée très prometteuse. Les derniers roulages avant le début de saison permettront au constructeur transalpin de travailler sur les performances moteur de sa toute nouvelle machine, avec laquelle il doit franchir une étape et viser de meilleurs résultats. Smith sait qu'il joue possiblement une place sur la saison complète, selon les résultats du recours de Iannone, tandis qu'Espargaró a prolongé récemment son contrat avec Aprilia pour deux ans.