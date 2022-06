Les solutions testées par Mir n'ont "pas du tout marché"

Le Grand Prix d'Italie de Joan Mir a été calamiteux, entre des performances en retrait et une chute en course, mais il lui a néanmoins permis de mettre le doigt sur les problèmes qui le privaient de sensations sur l'avant, ce qui a suscité quelques espoirs pour le Grand Prix de Catalogne. Vendredi, le pilote Suzuki a évalué des solutions pour progresser dans les phases de freinage, sans grand succès.

"On a pris une direction pour améliorer les sensations par rapport au Mugello et ça n'a pas du tout marché", a confié Mir au site officiel du championnat après les deux premières séances. "On est optimistes et on va continuer à travailler pour améliorer un peu mes sensations et la moto. On est positifs, on a une marge de progrès."

Les soucis de Mir le troublent en entrée de courbe et il peine à rester à la corde. Seulement 16e du classement combiné vendredi, il a pu améliorer son chrono en EL3 mais il est resté hors du top 10 et sa 13e place le contraindra à passer par la Q1. Le Champion du monde 2020 savait qu'il serait en difficulté en début de week-end.

"On connaît plus ou moins le problème, on sait ce qui génère presque tout, mais on doit le réduire et ce n'est pas facile", a précise Mir lors de sa rencontre avec les journalistes vendredi. "Je ne m'attendais pas à me sentir hyper bien [vendredi]. Il faudra encore y travailler et on s'occupe de ce travail donc il faut être positifs, c'est ce qu'il faut faire, on doit continuer à progresser."

Joan Mir

"Dans le deuxième ou le troisième tour [de la journée], j'ai roulé en 1'40"8 et à la fin des EL2, avec un pneu tendre, j'ai fait un 1'40"6 ou quelque chose comme ça ! [rires] Ça n'a pas vraiment de sens mais on progresse et on travaille sur ça."

Mir ne s'est pas confié sur la nature des problèmes ni sur les remèdes mis en place par Suzuki mais si aucun progrès n'est fait au cours du week-end, le test de lundi pourrait l'aider en essayant des changements plus radicaux, même s'il doute qu'un nouveau carénage soit la solution : "C'est sur que l'aérodynamique peut aider mais je ne pense pas que ça corrigera tous les problèmes."