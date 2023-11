Sprint - Álex Márquez vainqueur, Martín devance Bagnaia

Alors que l'on attendait un duel entre Pecco Bagnaia et Jorge Martín, Álex Márquez a signé son deuxième succès de la saison en course sprint à Sepang, devant les deux prétendants au titre. Longtemps leader, Bagnaia a finalement glissé en troisième position devant Martín, qui lui a encore repris deux points.

La pluie s'est une nouvelle fois tenue éloignée du circuit et le sprint a débuté sous une forte chaleur, avec une température ambiante de 33°C, celle de l'asphalte atteignant 50°C. Dans ces conditions, les choix de pneus ont été unanimes sur la grille, les pilotes optant tous pour le medium à l'avant comme à l'arrière.

Bagnaia, en pole, et Martín, deuxième sur la grille, se sont bien élancés mais l'Espagnol a été gêné au premier virage, permettant à Enea Bastianini et Álex Márquez de le doubler. Le frère de Marc Márquez s'est emparé de la deuxième place au virage 4 et Martín a lui aussi pris l'avantage sur Bastianini avant la fin du premier tour.

Ralenti par la manœuvre, l'Italien a été doublé par les pilotes KTM, Jack Miller et Brad Binder, dans les virages qui ont suivi. Bastianini s'est retrouvé septième devant Marco Bezzecchi, Johann Zarco et Luca Marini. Fabio Quartararo n'était que 18e après un premier tour très difficile.

À la fin de la deuxième boucle, Álex Márquez a voulu s'emparer de la première place au dernier virage mais il a manqué sa manœuvre et il s'est finalement retrouvé à la lutte avec Martín. Après un combat de plusieurs virages, le pilote Gresini a pu reprendre son bien, permettant à Bagnaia de creuser un petit écart en tête.

Álex Márquez prend le pouvoir

Márquez a pu revenir au contact de Bagnaia, Martín ayant du mal à rester directement dans sa roue, tandis que Bastianini a repris l'avantage sur les pilotes KTM pour remonter au quatrième rang. Au sixième tour, Márquez a pris la tête et quelques virages plus loin, Martín a également doublé Bagnaia, qui a soudainement perdu l'avantage qu'il semblait avoir sur ses rivaux.

Un débris, visiblement un sac plastique, est venu se coller sur l'un des ailerons avant de la moto de Bagnaia, ce qui a peut-être limité ses performances pendant quelques tours, avant que cet élément disparaisse de la Ducati.

Márquez s'est rapidement construit une avance d'une seconde sur Martín, que Bagnaia a eu du mal à suivre. Le Champion du monde en titre s'est retrouvé sous la menace de Bastianini mais ce dernier n'a jamais tenté une attaque sur son coéquipier. Le #23 a finalement dû résister à une tentative de dépassement de Binder, qui s'était défait de Miller, dans le tout dernier virage de la course.

Álex Márquez s'est imposé devant Martín, Bagnaia et Bastianini. Binder a pris la sixième place devant Miller, Bezzecchi, Zarco et Marini, venu conclure un top 9 composé de sept pilotes Ducati. Maverick Viñales a été le premier pilote hors des points, en dixième position, devant Franco Morbidelli et Aleix Espargaró. Quartararo a pris une lointaine 16e place après son entame de course difficile.

L'épreuve a été encore plus compliquée pour les pilotes Honda. Marc Márquez était remonté au 13e rang après une chute en qualifications mais il est une nouvelle fois parti à la faute à l'avant-dernier virage, avant de repartir. Un tour plus tard, Joan Mir est également tombé sur la seconde RC123V officielle, au dernier virage. Márquez a pris la 21e place, deux positions devant son coéquipier.

GP de Malaisie MotoGP - Course sprint