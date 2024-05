Sprint - Espargaró vainqueur, Bagnaia à terre dans le dernier tour !

Pecco Bagnaia était à quelques virages de s'offrir son premier succès en course sprint depuis le GP d'Autriche en août 2023, avant de chuter dans le dernier tour à Barcelone. Raúl Fernández et Brad Binder étant également tombés alors qu'ils menaient, la victoire est revenue à Aleix Espargaró, qui a annoncé sa retraite il y a deux jours.

Espargaró était en pole à domicile devant Bagnaia et l'inattendu Fernández, venu confirmer le bon niveau de l'Aprilia même s'il ne dispose que du modèle 2023. Les principaux rivaux de Bagnaia dans la course au titre étaient en retrait sur la grille avec Jorge Martín septième après une chute en Q2, Enea Bastianini 11e et Marc Márquez seulement 14e, après une deuxième élimination consécutive en Q2. Les Français étaient encore plus loin : Fabio Quartararo s'élançait de la 17e place, devant Johann Zarco.

Pour cette course de 12 tours, les choix de pneus ont été les mêmes pour tous, avec le medium à l'avant et le tendre à l'arrière. Espargaró a perdu plusieurs positions au départ et Bagnaia a fait le holeshot devant Acosta, Fernández et Brad Binder. Espargaró s'est retrouvé cinquième devant Martín, Bastianini et Marc Márquez, auteur d'un bon envol depuis la cinquième ligne, malgré un contact avec Miller qui a arraché l'un de ses ailerons. L'Australien et Oliveira complétaient un top 10 dont les Français étaient loin, avec Quartararo 14e et Zarco 16e. Viñales était de son côté 11e.

Dès le deuxième tour, Acosta s'est emparé de la tête, mais Bagnaia a repris l'avantage quelques virages plus loin. Acosta a tenté le même dépassement un tour plus tard, pour de bon cette fois, et dans la foulée, Fernández et Binder ont aussi pris l'avantage sur le pilote Ducati. Au virage 5, Fernández a attaqué Acosta, avec une manœuvre agressive. Fernández a pu garder la tête devant Binder et le pilote Tech3, qui a repris la deuxième place dans la troisième boucle.

En tête, Fernández s'est échappé et comptait huit dixièmes d'avance après le premier quart de l'épreuve. Un rythme peut-être trop élevé pour le pilote Trackhouse, à terre au virage 10 juste avant le cap de la mi-course.

Acosta a récupéré la tête mais pour peu de temps puisque Binder l'a doublé au premier virage. Une petite erreur du rookie a également permis à Bagnaia de le dépasser. Acosta est repassé devant mais Bagnaia a encore trouvé l'ouverture.

Comme Fernández avant lui, Binder est tombé alors qu'il menait, au virage 5 le concernant. Cette erreur a bénéficié à Bagnaia, Acosta et Espargaró, désormais suivi par Márquez, qui s'était défait de Bastianini puis Martín. Discret jusque-là, Espargaró a doublé Acosta mais il avait près d'une demi-seconde à combler sur Bagnaia.

Bagnaia tombe à son tour

Les positions de tête n'ont changé à nouveau que dans le dernier tour, quand Márquez a attaqué Acosta au premier virage. Bagnaia avait course gagnée... mais il est tombé à son tour au virage 5, laissant la victoire à Espargaró ! Comme l'an passé, le pilote Aprilia s'est donc imposé sur ses terres.

VIDÉO - La chute de Pecco Bagnaia avant la victoire d'Aleix Espargaró

Márquez s'est offert la deuxième place après un départ en cinquième ligne, exactement comme au Mans il y a deux semaines. Acosta a finalement obtenu la troisième médaille, le jour de ses 20 ans.

Martín a pris la quatrième place devant Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Miller, Viñales et Marco Bezzecchi, auteur d'une belle remontée. Quartararo a complété le top 10 mais n'a pas pris de point. Franco Morbidelli a quant à lui terminé à la 11e place, après avoir pourtant reçu un long-lap pour une manœuvre jugée dangereuse, quand il a contraint Álex Márquez à passer hors de la piste au virage 4.

Lire aussi : MotoGP La grille de départ du GP de Catalogne MotoGP 2024

Zarco occupait la 16e position avant de tomber pour la troisième fois de la journée, après des erreurs en EL2 puis en Q1. Le Français a glissé et Álex Márquez n'a pas pu l'éviter, ce qui a entraîné la chute de la Honda. Miguel Oliveira est également tombé durant la course alors qu'il occupait la septième position.

GP de Catalogne MotoGP - Sprint