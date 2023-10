Sprint - Jorge Martín gagne et fait la très belle opération

Expert cette saison du format sprint et partant depuis la pole position tandis que Pecco Bagnaia ne prend le départ que depuis la sixième place de la grille, Jorge Martín est bien déterminé à remettre son rival pour la couronne mondiale sous pression immédiate, ce week-end, en Thaïlande, et achever cette épreuve du samedi longue de treize tours avec un écart réduit au championnat du monde des pilotes par rapport aux 27 points de déficit qu’il comptabilise en arrivant.

Chacun sait que les positions gagnées au départ sont plus importantes que jamais sur ce circuit international de Chang, où les écarts chronométriques depuis le week-end sont si faibles.

Comme l’on pouvait s’y attendre, le départ est agressif de toutes parts.

Bien parti aux feux, Luca Marini ne parvient cependant pas à réaliser le holeshot et permet à Martín de garder les commandes de la course, tandis que Bagnaia dégringole au huitième rang, dépassé par les frères Márquez. Agressif sur Bagnaia dans le virage 7, Johann Zarco dépasse le Champion du monde en titre dans le premier tour et le fait passer neuvième : c’est au tour de Fabio Quartararo de menacer le pilote Ducati factory. L’opération est pour le moment belle pour Martín !

Martín en contrôle, Bagnaia distancé

A l’amorce du troisième tour, Martín comptabilise déjà une seconde pleine de marge sur Marini, qui a Brad Binder dans son sillage. Quatrième, Aleix Espargaró emmène un groupe composé des frères Márquez, Bezzecchi et Zarco. Binder est le plus rapide en piste et place Marini sous pression.

Bagnaia doit réagir et se lance à l’attaque. Álex Márquez et Johann Zarco sont avalés dans le quatrième tour : l’Italien reprend les commandes du deuxième groupe de poursuivants, passant septième. Devant lui, Marc Márquez est loin, à 1"6.

Décidemment plus rapide que Marini, Binder ne trouve pas la solution pour dépasser la Ducati VR46 avec sa KTM, tandis que Martín accroît son avance dixième par dixième sur le duo. Une première tentative dans le sixième passage le voit passer hors-piste, avant de revenir à l’attaque. C’est au cap de la mi-course qu’il trouve enfin la solution et constate désormais un écart de 1"6 le séparant du leader Martín.

Une seconde moitié de course sereine pour Martín

Tandis que les avertissements pour dépassement des limites de la piste pleuvent sur tous les poursuivants (tous les pilotes sont avertis de la quatrième à la dixième place !), l’attention se porte sur le rythme de l’Aprilia d’Aleix Espargaró, quatrième et revenu dans les échappements de Marini.

Devant, Martín est sous contrôle et continue à gagner quelques dixièmes : son avance est montée à deux secondes pleines à quatre tours de l’arrivée, tandis que Bagnaia ne semble pas en mesure de pouvoir menacer la sixième place de Marc Márquez, qui dépasse d’ailleurs Bezzecchi dans le onzième passage.

Les trois derniers tours se déroulent sans accroc pour Martín, qui réalise ainsi l’excellente opération mathématique du jour, faisant repasser son retard sur Bagnaia au championnat à 18 points avec sa septième victoire sprint de la saison, avant le Grand Prix de 26 tours de dimanche dont il prendra de nouveau le départ depuis la pole position. Payant son mauvais départ, Bagnaia n’aura pu faire mieux que franchir la ligne d’arrivée en septième place, un rang derrière sa position sur la grille de départ.

GP de Thaïlande MotoGP - Course sprint