Sprint - Martín dominateur, Bagnaia lâche encore des points

Comme la semaine dernière en Inde, Jorge Martín a été au dessus du lot en course sprint, alors que ses principaux rivaux pour le titre, Pecco Bagnaia et Marco Bezzecchi, ont été plus en difficulté.

La pluie été annoncée cet après-midi à Motegi mais c'est à nouveau sous le soleil que s'est disputée la course sprint. Les choix de pneus ont été simples pour les pilotes puisqu'ils ont tous opté pour le dur à l'avant et le tendre à l'arrière.

Martín, auteur de la pole, a conservé la tête au départ devant les pilotes KTM, Jack Miller et Brad Binder, tandis que Bagnaia a glissé en quatrième position. Marc Márquez était cinquième devant Bezzecchi et Johann Zarco.

Binder a pris l'avantage sur Miller à la fin du premier tour, que Fabio Quartararo, diminué par une entorse à la cheville après une grosse chute vendredi, a conclu à une lointaine 17e position. Aleix Espargaró a de son côté doublé Fabio Di Giannantonio pour la huitième place à l'entame de la deuxième boucle. Zarco a aussi gagné une position, en dépassant Bezzecchi, peut-être lui aussi diminué après sa lourde chute en Q1.

Les trois leaders se sont dans un premier temps détachés mais les écarts ont rapidement grandi entre chacun d'entre eux. Après quatre tours, Martín avait près de quatre dixièmes d'avance sur Binder et Miller pointait déjà à plus d'une seconde. Bagnaia avait une demi-seconde de retard sur son ancien coéquipier et a facilement lâché Márquez, qui a vu Zarco et Bezzecchi revenir sur lui. L'Italien s'est relancé en reprenant l'avantage sur Zarco après la mi-course.

Bezzecchi s'est fait de plus en plus menaçant sur Márquez mais il a manqué son freinage en voulant le doubler, et a retardé le pilote Honda. Zarco a ainsi hérité de la cinquième place devant Márquez, Aleix Espargaró et Bezzecchi. Espargaró a cependant vite dégringolé dans la hiérarchie, jusqu'à revenir à son garage pour abandonner.

En tête, Martín a repoussé Binder à plus d'une seconde et derrière eux, Bagnaia a tenté un premier dépassement sur Miller à trois tours de l'arrivée. Ses multiples tentatives sont restées infructueuses mais il a fini par profiter d'une petite erreur du pilote KTM pour lui prendre la troisième place. Derrière eux, Bezzecchi a réussi à doubler Márquez.

Martín s'est facilement imposé devant Binder et Bagnaia, qui reste leader du championnat avec seulement huit points d'avance sur le vainqueur du jour. Zarco s'est rapproché de Miller dans les derniers tours, mais pas suffisamment pour l'attaquer et il a dû se contenter de la cinquième place, devant Bezzecchi et Márquez. Fabio Di Giannantonio et Maverick Viñales ont pris les deux dernières places dans les points, tandis que Raúl Fernández a complété le top 10.

Une semaine après avoir brillé en Inde, Joan Mir a pris une modeste 13e place et Fabio Quartararo n'a vu l'arrivée qu'en 15e position, devant Franco Morbidelli. À noter que de nombreux pilotes ont été avertis pour avoir dépassé les limites de la piste, mais que seul Cal Crutchlow, engagé par Yamaha en wild-card, a dû s'acquitter d'un long-lap. L'Anglais s'est classé en 18e position devant Michele Pirro, remplaçant d'Enea Bastianini, et Stefan Bradl, de retour ce samedi après le forfait d'Álex Rins. Blessés, Álex Márquez et Luca Marini ne sont pas remplacés ce week-end.

GP du Japon MotoGP - Course sprint