Stats - Jusqu'où iront Bagnaia et Ducati ?

>> Très attendu à Misano, Pecco Bagnaia a bel et bien été au rendez-vous : il a signé sa quatrième victoire de suite, du jamais-vu pour un pilote Ducati, et une première pour un Italien depuis Valentino Rossi en 2008.

>> Depuis la création du MotoGP, Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa et Marc Márquez sont également parvenus à s'imposer trois fois de suite au moins. Dernier à l'avoir réalisé, en 2019, Márquez avait à l'époque enchaîné cinq victoires : Bagnaia pourra tenter d'égaler cette série lors de la prochaine course.

>> Depuis Jerez il y a quatre mois, Bagnaia a soit gagné, soit abandonné. Et plus globalement, sur l'ensemble des vingt dernières courses, il s'est imposé une fois sur deux !

>> En tête durant quasiment toute la course, Bagnaia a désormais bouclé 145 tours en leader, plus que Quartararo (76), Miller (23), Bastianini (18), Oliveira (17) et Aleix Espargaró (5) réunis.

>> À ce stade du championnat, cela fait six victoires pour Bagnaia : il égale en cela les scores obtenus avec Ducati par Andrea Dovizioso en 2017 et Casey Stoner en 2008. Le record pour un pilote de la marque est de dix succès sur l'ensemble d'une saison, et il a été établi par Stoner lors de l'année de son titre (2007).

>> Le succès du pilote italien est aussi celui de Ducati, puisque la série record du constructeur de Borgo Panigale se poursuit : cela fait désormais vingt courses qu'au moins une Ducati monte sur le podium, un record. Et c'est ici un troisième doublé, avec la deuxième place d'Enea Bastianini.

Huit pilotes en pole, record égalé

>> La pole position est revenue elle aussi à un pilote Ducati, en l'occurrence Jack Miller. Cela faisait quatre ans que l'Australien n'avait pas connu pareil honneur. Il est le huitième poleman différent cette saison, ce qui égale le record de 1999, 2006 et 2018.

>> C'est la 11e pole que le constructeur italien décrochait en 14 Grands Prix cette saison, et cela égale déjà son record de 2021. Et comme à Austin, au Mugello et au Red Bull Ring, les Desmosedici trustaient entièrement la première ligne de la grille de départ. Sur l'ensemble de l'année, Ducati s'est approprié 69% des places disponibles en première ligne !

>> Enea Bastianini s'est incliné pour 0"034 seulement face au vainqueur, ce qui est l'écart le plus faible observé à l'arrivée d'une course MotoGP depuis 2019. C'est son cinquième podium consécutif à Misano, une série débutée en Moto2.

>> Aprilia a décroché son meilleur résultat à Misano avec la troisième place de Maverick Viñales, la marque n'ayant jamais fait mieux que septième sur cette piste en MotoGP.

>> Il s'agit du huitième podium de la saison pour Aprilia. C'est le troisième pour Viñales, en seulement quatre courses.

>> Sixième à l'arrivée, Aleix Espargaró reste le seul pilote à avoir marqué des points à chaque course cette saison.

>> Luca Marini a lui aussi vu l'arrivée de toutes les épreuves (mais parfois hors des points), et cette série s'étend même sur 32 courses puisqu'elle a débuté lors de son tout premier Grand Prix dans la catégorie l'an dernier. Le pilote VR46 a égalé dimanche son meilleur résultat en terminant quatrième, comme deux semaines plus tôt en Autriche, mais plus proche encore du vainqueur (+5"283).

>> Toutes les équipes ont marqué des points lors de cette course, ce qui n'était pas encore arrivé cette saison.

>> Honda n'a plus gagné précisément depuis la dernière visite du championnat à Misano, en octobre dernier. Et la marque n'est plus montée sur le podium depuis 13 courses, ce qui prolonge son record.

346e et dernier Grand Prix pour Andrea Dovizioso

>> Andrea Dovizioso a disputé son 346e et dernier Grand Prix, le 248e dans la catégorie reine. Seul Valentino Rossi a fait mieux avec 432 départs dans le championnat et 372 en 500cc/MotoGP.

Encore une course à un rythme record

>> Les 27 tours de course ont été bouclés en un temps record, 5"106 plus vite que la référence établie l'an dernier par Bagnaia lui-même. Les trois hommes du podium ont tous été plus rapides que cette victoire record de 2021.

>> Le meilleur temps en course a été enregistré par Enea Bastianini, comme l'an dernier lors de la première course sur place. C'est le dernier tour du pilote italien qui s'est révélé le plus rapide ! Si Bastianini a amélioré le record de trois dixièmes, trois autres pilotes ont roulé sous la précédente référence (Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo et Luca Marini).