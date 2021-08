Stats - Cinq pilotes et quatre constructeurs vainqueurs en cinq courses

>> Lui qui s'était imposé dès son troisième Grand Prix dans la catégorie l'an dernier, Brad Binder a remporté en Autriche sa deuxième victoire en MotoGP, la 17e toutes catégories confondues.

>> Le Sud-Africain a ainsi retrouvé la place de leader en course pour la première fois cette saison. Il a bouclé quatre tours en tête lors de ce Grand Prix, contre un pour Fabio Quartararo et 23 pour Pecco Bagnaia. Ce dernier rejoint Jorge Martín avec 42 tours en tant que leader cette saison, contre 83 pour Quartararo, celui que l'on a le plus vu à cette position.

>> À une époque où sont régulièrement battus des records en matière de faibles écarts, l'avance de 12"991 de Binder à l'arrivée est la plus importante depuis 2012 ! Lors du GP de Valence, lui aussi soumis à la règle du flag-to-flag, Dani Pedrosa s'était imposé avec… 37"661 de marge sur Katsuyuki Nakasuga.

>> Comme l'an dernier, ce deuxième Grand Prix disputé sur la piste autrichienne a donc été remporté par KTM, après le succès de Ducati le week-end précédent. Depuis le retour du MotoGP à Spielberg, cela fait six succès pour Ducati et deux pour KTM.

>> Ducati a compensé cette défaite en plaçant deux pilotes sur le podium dimanche. C'est précisément au GP de Styrie l'an dernier que l'on avait vu pour la première fois depuis 1973 (!) un podium sans représentant d'un constructeur japonais. Entre ces deux rendez-vous au Red Bull Ring en un an, c'est également arrivé au GP de Catalogne au printemps.

>> Miguel Oliveira, Marc Márquez, Fabio Quartararo, Jorge Martín et Brad Binder : cela fait cinq vainqueurs différents au cours des cinq dernières courses. Ce sont aussi quatre marques différentes qui se sont imposées en quatre Grands Prix, avec Honda, Yamaha, Ducati et KTM. Exclu de la victoire pour le moment, Suzuki en est à 13 courses sans succès.

>> Samedi, c'est encore Jorge Martín qui s'est qualifié en pole position, comme la semaine précédente. Cette fois, le Madrilène ne s'est pas facilité la tâche, puisqu'il est d'abord passé par la Q1. Seuls Marc Márquez et Maverick Viñales avaient déjà réalisé ce tour de force, en 2018.

>> En sept tentatives, Martín a donc déjà obtenu trois pole positions en MotoGP. On n'avait plus vu ça pour un rookie depuis Jorge Lorenzo en 2008, qui avait toutefois placé la barre encore plus haut puisqu'il y était parvenu dès ses trois premiers Grands Prix.

>> Le pilote Pramac a réalisé le doublé au Red Bull Ring, à chaque fois en battant le record du tour. Le week-end dernier, il avait établi une nouvelle référence en 1'22"994 : celle-ci a été battue par quatre pilotes durant ce second week-end sur place. Mieux que Bagnaia, Zarco ou Quartararo, Martín a cette fois atteint 1'22"643 !

>> Avec ce nouveau record absolu, la moyenne au tour passe donc à 188,0 km/h. Cela repousse un peu plus la référence parmi les pistes actuelles du championnat, la deuxième étant Buriram à 182,7 km/h (ou Silverstone avec 179,7 km/h si l'on exclut les épreuves reportées à cause du COVID-19). Ni le meilleur temps en course ni la meilleure vitesse de pointe n'ont en revanche été battus lors de ce Grand Prix.

>> En course, Martín est monté sur le podium, la troisième fois pour lui en sept départs. Pour un rookie, il faut remonter à Marc Márquez en 2013 pour trouver une aussi bonne tendance, même si là aussi le Catalan avait fait bien mieux puisqu'il avait cumulé six podiums lors de ses sept premières courses. En 2019, Quartararo avait aussi décroché son troisième podium en Autriche pour l'année de ses débuts, mais il en était à sa 11e course, alors que Martín en a perdu plusieurs cette année sur blessure.

>> Fabio Quartararo et Luca Marini sont toujours les deux seuls pilotes à avoir vu l'arrivée de toutes les courses cette saison, toutes dans les points dans le cas du Français.

>> Marini a par ailleurs obtenu son meilleur résultat en MotoGP, en bouclant ce Grand Prix à la cinquième place. C'est aussi le meilleur classement d'Iker Lecuona, sixième. Et, sur cette saison, Valentino Rossi et, bien sûr, Brad Binder ont également battu leur référence personnelle.

>> Tous ont, plus ou moins longtemps, figuré dans le trio de tête. On notera que, depuis son dernier podium en date obtenu au GP d'Andalousie 2020, c'était la troisième fois que l'on voyait Valentino Rossi boucler des tours dans le top 3. Cela avait déjà été le cas l'an dernier au GP de Saint-Marin, où il avait perdu la troisième place dans le dernier tour, dépassé par Joan Mir, puis cette année au GP de Catalogne où il était tombé à neuf tours de l'arrivée alors qu'il était deuxième.