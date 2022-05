Stats - Ducati et Aprilia s'affirment de plus en plus

>> Pour la troisième année consécutive, c'est Ducati qui a remporté le Grand Prix de France. Pourtant, avant le succès de Danilo Petrucci en 2020, puis ceux de Jack Miller l'an dernier et d'Enea Bastianini cette année, la marque n'avait jamais gagné au Mans dans la catégorie reine.

>> Il s'agit de la troisième victoire d'Enea Bastianini en MotoGP, autant que Nicky Hayden ou encore Cal Crutchlow.

>> C'est aussi sa troisième victoire cette saison, lui qui est le seul à avoir gagné plus d'une fois. Les autres succès de 2022 sont revenus à Fabio Quartararo, Aleix Espargaró, Pecco Bagnaia et Miguel Oliveira.

>> Ducati affirme encore un peu plus sa suprématie avec une quatrième victoire en sept courses, les trois autres étant revenues à KTM, Aprilia et Yamaha. Plus largement, la marque de Borgo Panigale a été systématiquement représentée sur le podium depuis le début du championnat et cumulé neuf trophées, là où Aprilia compte quatre podiums, Yamaha trois, KTM et Suzuki deux, et Honda un.

>> Avant d'aller chercher la victoire, Ducati a décroché sa première pole position au Mans dans la catégorie MotoGP.

>> C'est la cinquième pole de la marque depuis le début de la saison, les deux autres étant revenues à Yamaha et Aprilia. Ducati n'a encore jamais manqué le top 3 des qualifications cette année et a même cumulé 12 emplacements en première ligne sur 21 possibles. Parmi les autres constructeurs, KTM n'a toujours pas placé de machine en première ligne.

>> C'est Pecco Bagnaia qui s'est montré le plus rapide en course, ce qui fait que Ducati a signé à quatre reprises le meilleur temps en course cette année. Les autres sont revenus à Yamaha (deux fois) et Aprilia (une).

Aleix Espargaró, le moteur d'Aprilia

>> Parmi les performances des pilotes en qualifications, on remarque notamment les quatre départs de la première ligne d'Aleix Espargaró, du jamais vu pour lui sur une saison, quelle que soit la catégorie.

>> En course, Espargaró a désormais obtenu plus de podiums cette année que sur l'ensemble de sa carrière et compte déjà plus de points (98) que sur la plupart de ses saisons complètes avec pour seules exceptions 2015 (105), 2021 (120) et 2014 (126).

>> Avec le podium du #41 dimanche, Aprilia a largement battu son meilleur résultat au Mans, qui était jusqu'à présent une huitième place.

>> C'est aussi la première fois de son Histoire qu'Aprilia obtient trois podiums de suite dans la catégorie reine. Les quatre trophées obtenus à ce stade de la saison sont également du jamais vu pour la marque.

>> Après sept courses, il ne reste déjà que deux pilotes qui n'ont jamais manqué les points cette saison : Fabio Quartararo et Aleix Espargaró, qui occupent les deux premières places du championnat.

Encore un double podium Ducati

>> Pecco Bagnaia est celui qui a passé le plus de temps en tête depuis le début de la saison, uniquement grâce aux deux dernières courses. Après avoir intégralement dominé le GP d'Espagne, il a en effet bouclé 17 tours en tête au Mans, mais sans parvenir à s'imposer cette fois.

>> Fabio Di Giannantonio a quant à lui marqué ses premiers points en MotoGP avec sa 13e place.

>> Suzuki n'a placé aucun pilote à l'arrivée de cette course. Depuis 2018, ce n'est que la troisième fois que cela se produit après le GP d'Espagne 2020 (Rins était forfait, Mir est tombé) et le GP de France de l'an dernier où les deux pilotes étaient tombés comme cette année.

>> Honda a obtenu la plus mauvaise qualification jamais connue par la marque au Mans dans la catégorie reine, avec pour meilleur résultat la dixième place de Marc Márquez. En course, la première Honda était sixième, toujours pilotée par le #93.

15 secondes plus vite qu'en 2018 !

>> Il n'y a pas que le public qui a fait exploser les chiffres durant ce Grand Prix de France ! En piste aussi, tous les records ont été battus pendant ce week-end :

Le record absolu, qui était détenu par Johann Zarco depuis 2018 et que Pecco Bagnaia a abaissé de plus de sept dixièmes ;

Celui du meilleur tour en course, qui résistait depuis 2017 grâce à Maverick Viñales et que Bagnaia a amélioré de plus d'une demi-seconde dimanche ;

Celui du temps total de la course, là aussi très nettement battu : Bastianini a rallié l'arrivée 15"160 plus vite que Márquez en 2018.

>> Avec une V-max de 323,7 km/h en course, Álex Márquez a égalé le record de la vitesse de pointe, qu'il détenait déjà depuis 2021.